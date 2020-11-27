Как за нами "шпионят" роботы-пылесосы? Секрет раскрыли ученые

Они могут слить рекламщикам информацию о доме и уровне дохода клиента.

Инженеры из Сингапура выявили чрезвычайно опасную уязвимость в роботах-пылесосах. Эти незаметные помощники могут так же незаметно шпионить за нами, а конкретно - записывать любые звуки, в том числе и голос. И все это несмотря на то, что микрофона у них в принципе нет.

"Мы исследовали обычные пылесосы, те, что продаются в интернете. Любой из них можно настроить на передачу этой информации. Причем современные устройства в этом отношении удивительно точны. Мы оцениваем степень удачности подобных устройств в 90%. То есть из 10-ти произнесенным вами слов 9 угадываются устройством", - говорит автор исследования Шрирам Сами.

Оказалось, все дело в лазере, с помощью которого пылесосы ориентируются в пространстве. Им же на любом подходящем предмете они могут считывать вибрации от звуков. А трансформировать их уже в звуковую дорожку - это, как говорится, дело техники.

Источник: Рен тв