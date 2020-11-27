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Что нельзя делать в церковный праздник 27 ноября 2020 года? Кого обязательно нужно угостить сегодня?

08:20 27.11.2020 Фото: pxhere.com
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Традиционно этот день празднуется на «широкую ногу».

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В народе данный праздник получил название Заговенье – мясоед, так как на столы в этот день ставили большое количество мясных блюд
Сюжет: Православные обряды
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Что нельзя делать в церковный праздник 27 ноября 2020 года? Кого обязательно нужно угостить сегодня?Какой сегодня церковный праздник? Что нужно сделать в Заговенье 27 ноября 2020 годаЕщё 426 новостей

Дата в 2020 году: 27 ноября, пятница
Другие названия: Филипп, Филиппово Заговенье, Филипповки
Церковное название: Апостола Филиппа

Значение: День памяти апостола Филиппа
Традиции: Заговенье перед постом; угощение домового; заготовка куделей; гадания

Народный праздник Филиппов день отмечается ежегодно 27 ноября (дата по старому стилю – 14 ноября). Верующие православной церкви этого числа чтут память святого апостола Филиппа. В народе данный праздник получил название Заговенье – мясоед, так как на столы в этот день ставили большое количество мясных блюд. Еще его называли Куделицей. Кудели – это подготовленные для прядения пучки льна или пеньки. Именно этим занимались женщины в Филиппов день.

Апостол Филипп был одним из тех, кого Господь Бог сам попросил следовать за ним. Исповедуя Слово Божье, он посетил много стран. Прославился тем, что сумел обратить целую страну язычников (Эфиопию) в христианскую веру.

Он был подвергнут жестоким пыткам, но не отрекся от веры. Его казнили через распятие на кресте вниз головой.

Традиции и обряды

Традиционно этот день празднуется на «широкую ногу». Закончился сбор урожая, и закрома ломятся от зерна, с полей собрали урожай картошки, капусты и других овощей, забили часть скота. Все это ставят на столы. Со следующего дня начинается Рождественский пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедается накануне.

На Филиппов день не забывают о домовом. Его угощают всевозможными закусками, чтобы он уберег скот. Прежде чем приступить к вечерней трапезе, хозяева дома выходят во двор, отбивают поклон и зовут домового на ужин. Оставшуюся еду после трапезы они накрывают салфеткой и оставляют до следующего дня. Считается, что она накормит домового. Согласно поверью, если он останется доволен вечерней трапезой, то натаскает много снега и накроет посевы, чтобы уберечь их от мороза.

Это последний день гуляний перед постом. Женщины начинают заготавливать кудели, а молоденькие девушки – гадать. Они тайно оставляют кусок говядины во время вечерней трапезы, затем прячут себе ночью под подушки, три раза проговаривают заветные слова и ложатся спать. Таким образом они хотят увидеть суженого.

Приметы

Если на Филиппов день утром появился иней – жди хорошего урожая овса.

Если в этот день полил дождь, то пшеница уродится.

Если начала каркать ворона – ударит оттепель.

Если в этот день идет снег или небо затянули облака, то быть маю ненастным.

Если на Филиппа выдался теплый день и без утреннего инея, то следующий год будет неурожайным.

Источник: my-calend.ru

27 ноября 2020 история Куделица праздник Филиппов день
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