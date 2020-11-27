Мужественные поздравления в день морской пехоты 27 ноября 2020 года для самых отважных мужчин

Первая же команда морской пехоты появилась еще раньше – в 1698 году. После успехов, которых удалось добиться этой команде, Петр I и создал целый полк.

С днем морской пехоты - 27 ноября 2020 года

Современная морская пехота России имеет в своем распоряжении самую разнообразную боевую технику – бронетранспортеры, зенитные установки, плавающую технику, автоматическое стрелковое оружие. Однако начиналось все намного проще – с указа российского царя Петра I от 27 ноября 1705 года. По мнению историков, создание полка морской пехоты именно в то время было связано с ведением Северной войны в период с 1700 года по 1721 год.

Первая же команда морской пехоты появилась еще раньше – в 1698 году. После успехов, которых удалось добиться этой команде, Петр I и создал целый полк.

15 июля 1996 года Главнокомандующий ВМФ РФ издал приказ о праздновании профессиональных праздников. В память о делах Петра I День морской пехоты стали отмечать 27 ноября.

Подразделения морской пехоты входят в состав всех флотов Российской Федерации.

***

Чтоб с моря не было беды,

Чтоб враг не вышел из воды,

Солдаты берег стерегут

И никогда не подведут.

Морской пехоте слава, честь.

Герои, здесь, конечно есть.



Морской пехоте всей ура,Спокойны наши берега.

***

С Днем морской пехоты поздравляю,

Праздник вся Россия отмечает!

Пусть твое здоровье будет крепким,

Радость жизни пусть не меркнет.

Пусть бои кончаются победой,



На душе пускай сияет лето.Исполняются пускай твои мечты,Наилучшего достоин ты.

***

Поздравляю тебя морпех! Пускай впереди тебя ожидает успех. Пускай твой маяк, всегда указывает верное направление в жизни. Всегда храни в сердце веру, честь, героическое мужество, любовь к родине и своим близким. Будь смелым и отчаянным и тогда ты справишься с любыми штормами судьбы.

***

Поздравь морпеха —

Он достоин!



За честь и славу!День такой!Раз он морпех,А значит — Воин,Великий долгОн помнит свой!Когда беда стучится в двери... бывает разное порой...Рискнет он — Родина поверит,У моря встанет гордый строй!

***

И пехотинец и моряк,

Солдат универсальный,

В берете чёрном набекрень

Боец он уникальный.

Всегда готов войти в маневр,



Сойти с воды на сушу,В берете чёрном набекрень,Отчизне отдать душу.

И поздравляем мы ребят,

Способных и умелых,

В беретах черных набекрень,

Познавших войны дело.

***

В этот день морской пехоты

Пожелаю всем бойцам

Увлекательной работы

Мощной храбрости в сердцах.

Никогда не падать духом,

Честь и совесть сохранить

И в опасные минуты

Свою землю защитить!

***

Всем, кто служил в морской пехоте,

Сегодня дарим поздравок:

Забудьте о другой работе,

Примите пару добрых строк!

Желаем вам во всём удачи,

Всегда веселья полный дом,

Пусть песни бодрые без плача



Звучат еженедельно в нём.

Пусть на воде или на суше

Хранит от разных бед Нептун.

Пусть с каждым днём живётся лучше

И счастье длится — много лун!

***

С Днем морской пехоты поздравляю!

Служба к повышенью пусть ведет,



Безопасности во всем желаю,И душа пускай от радости поет.

Пусть сбываются желанья,

Удаются пусть легко дела.

И любовью, пониманьем

Окружает пусть тебя семья.

***

Мужеством и славой символична дата.



С Днем морской пехоты, бравые ребята!Вы — надежда наша, вы — страны опора,Все мы под защитой вашего дозора.

Поздравляем, парни! Будьте же здоровы,

И врагу давайте вы отпор сурово.

Счастья вам, удачи, в жизни — только благ.

Гордо пускай реет пехотинцев флаг.

***

Пехотинец наш дорогой,

Пусть удача будет с тобой,

И легко идет твоя служба,

Будет все, что тебе в жизни нужно!

Покорятся тебе все моря,

Ведь в морпехи пошел ты не зря!

От души мы тебе дружно скажем,

Что ты гордость огромная наша!

***

Вас, морские пехотинцы,

С праздником я поздравляю,

Счастья всем, успехов в жизни,

Службы легкой пожелаю.

Пусть все сбудутся желанья,

Пусть ребята вам везет,

Пусть обходит вас опасность,



Враг коварный не возьмет.

Источник: pozdravok.ru