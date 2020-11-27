Стильные поздравления в стихах и прозе в День оценщика 27 ноября 2020 года

В настоящее время на российском рынке наблюдается дефицит специалистов в этой области.

В настоящее время на российском рынке наблюдается дефицит специалистов в этой области

День оценщика отмечается в Российской Федерации 27 ноября. В 1996 году по инициативе Российского общества оценщиков Министерство труда и социального развития утвердило квалификационную характеристику по должности «Оценщик».

В настоящее время на российском рынке наблюдается дефицит специалистов в этой области. Так число оценщиков бизнеса составляет всего около 20 тысяч человек и это притом, что уже несколько лет российские ВУЗы осуществляют подготовку кадров в этой области.

Деятельность экспертов по оценке включает проведение анализа активов и определение средств, которые были затрачены на их создание, оценку стоимости поддержания активов и прибыли, которую они принесут владельцу.

Среди качеств, которыми должен обладать профессионал в области оценки, в первую очередь выделяют высокий интеллектуальный уровень и стрессоустойчивость.

***

Пусть работа превосходно удается,

И любой объект оценке поддается,

Желаю достижений в праздник этот,

В делах и начинаниях лишь успехов.

Пусть перспективно движутся дела,

Будут радостными Ваши дни всегда,



Коллег отличных, в коллективе уважения,Большого счастья и, конечно же, терпения.

***

Ты оценщик классный, нет сомненья.

Потому и поздравляю я тебя.

Пусть прекрасным будет настроенье

И искрятся радостью глаза.

Пусть здоровье не подводит,



Пусть сбываются уверенно мечты.И любовь с ума пусть сводитИ успех творит то, что желаешь ты.

***

Поздравляю с профессиональным праздником — днем оценщика! Желаю постоянного потока клиентов, прозрачных показателей оценки, интересных объектов, уважения коллег и карьерного роста. Здоровья, мобильности, личного счастья и желанного достатка!

***

Все оценить в мгновенье ловко

Для вас — ну просто ерунда,



Пускай завидная сноровкаВас не покинет никогда,Пусть не подводят мысли, чувства,Вам обмануться — просто грех,Работа ваша — как искусство,Пусть ей сопутствует успех!

***

Оценить квартиру, дачу —



Это легкая задача!Ты, оценщик, просто спец,Настоящий молодец!

Пусть дела идут лишь вверх,

Ждет во всем пускай успех,

Ну и, главное — доход,

С каждым днем пускай растет!

***

Вы — эксперты, кто поспорит,

Важен труд ваш без сомненья,

Вашу нужность не оспорят,

Вы достойны уваженья.

Оценить всё объективно,

Быстро, профессионально,

Избежать легко, красиво

Ситуаций экстремальных,

Дать полезные советы,

Быть внимательным, тактичным —

В вашей должности всё это

Вы умеете отлично.

День оценщика сегодня.

Мы вас поздравляем с этим.

Оду вам поём с любовью,

Праздник весело отметим!

***

С Днем оценщика поздравлю

Вас, работников умелых,

Я желаю, чтоб вам было

По плечу любое дело.

Я желаю, чтоб к оценке

Объективно подходили,

Безупречны и точны,



Чтоб расчеты ваши были.

Все моменты, все нюансы,

Чтоб могли вы просчитать,

И судьбу свою в итоге

Оценить смогли на «5».

***

Ты оценишь без проблем

Дом, машину, дачу,



Для тебя это совсемЛегкая задача.

Пусть работа для тебя

Наслажденьем будет,

От души желаю я

Интересных будней!

***

С Днем оценщика тебя



Поздравляю я сердечно!Согревают пусть любовь и теплота,Счастье будет в жизни вечным.

И оценки все пускай твои

Лишь доход и удовольствие приносят.

Исполняются пускай твои мечты,

Ветры все проблемы пусть уносят.

***

И машину, и строенье,

И любой другой объект

Ты оценишь, без сомненья,

Ведь спеца прекрасней нет!

Только правильных подсчётов

Пожелаю я тебе,

И приносит пусть работа

Больше радостей в судьбе!

***

Оценишь ты любой предмет:

Дома, квартиры и машины!

Специалиста лучше нет,

Ведь ты уже достиг вершины!

Желаю, чтобы с каждым годом

Клиенты только прибавлялись!

Пускай растут твои доходы,



Чтоб все мечты легко сбывались!

Источник: pozdravok.ru