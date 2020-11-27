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Общество / Работа

Стильные поздравления в стихах и прозе в День оценщика 27 ноября 2020 года

01:20 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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В настоящее время на российском рынке наблюдается дефицит специалистов в этой области.

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В настоящее время на российском рынке наблюдается дефицит специалистов в этой области

День оценщика отмечается в Российской Федерации 27 ноября. В 1996 году по инициативе Российского общества оценщиков Министерство труда и социального развития утвердило квалификационную характеристику по должности «Оценщик».

В настоящее время на российском рынке наблюдается дефицит специалистов в этой области. Так число оценщиков бизнеса составляет всего около 20 тысяч человек и это притом, что уже несколько лет российские ВУЗы осуществляют подготовку кадров в этой области.

Деятельность экспертов по оценке включает проведение анализа активов и определение средств, которые были затрачены на их создание, оценку стоимости поддержания активов и прибыли, которую они принесут владельцу.

Среди качеств, которыми должен обладать профессионал в области оценки, в первую очередь выделяют высокий интеллектуальный уровень и стрессоустойчивость.

***

Пусть работа превосходно удается,
И любой объект оценке поддается,
Желаю достижений в праздник этот,
В делах и начинаниях лишь успехов.

Пусть перспективно движутся дела,
Будут радостными Ваши дни всегда,

Коллег отличных, в коллективе уважения,
Большого счастья и, конечно же, терпения.

***

Ты оценщик классный, нет сомненья.
Потому и поздравляю я тебя.
Пусть прекрасным будет настроенье
И искрятся радостью глаза.

Пусть здоровье не подводит,

Пусть сбываются уверенно мечты.
И любовь с ума пусть сводит
И успех творит то, что желаешь ты.

***

Поздравляю с профессиональным праздником — днем оценщика! Желаю постоянного потока клиентов, прозрачных показателей оценки, интересных объектов, уважения коллег и карьерного роста. Здоровья, мобильности, личного счастья и желанного достатка!

***

Все оценить в мгновенье ловко
Для вас — ну просто ерунда,

Пускай завидная сноровка
Вас не покинет никогда,
Пусть не подводят мысли, чувства,
Вам обмануться — просто грех,
Работа ваша — как искусство,
Пусть ей сопутствует успех!

***

Оценить квартиру, дачу —

Это легкая задача!
Ты, оценщик, просто спец,
Настоящий молодец!

Пусть дела идут лишь вверх,
Ждет во всем пускай успех,
Ну и, главное — доход,
С каждым днем пускай растет!

***

Вы — эксперты, кто поспорит,
Важен труд ваш без сомненья,
Вашу нужность не оспорят,
Вы достойны уваженья.

Оценить всё объективно,
Быстро, профессионально,
Избежать легко, красиво
Ситуаций экстремальных,

Дать полезные советы,
Быть внимательным, тактичным —
В вашей должности всё это
Вы умеете отлично.

День оценщика сегодня.
Мы вас поздравляем с этим.
Оду вам поём с любовью,
Праздник весело отметим!

***

С Днем оценщика поздравлю
Вас, работников умелых,
Я желаю, чтоб вам было
По плечу любое дело.

Я желаю, чтоб к оценке
Объективно подходили,
Безупречны и точны,

Чтоб расчеты ваши были.

Все моменты, все нюансы,
Чтоб могли вы просчитать,
И судьбу свою в итоге
Оценить смогли на «5».

***

Ты оценишь без проблем
Дом, машину, дачу,

Для тебя это совсем
Легкая задача.

Пусть работа для тебя
Наслажденьем будет,
От души желаю я
Интересных будней!

***

С Днем оценщика тебя

Поздравляю я сердечно!
Согревают пусть любовь и теплота,
Счастье будет в жизни вечным.

И оценки все пускай твои
Лишь доход и удовольствие приносят.
Исполняются пускай твои мечты,
Ветры все проблемы пусть уносят.

***

И машину, и строенье,
И любой другой объект
Ты оценишь, без сомненья,
Ведь спеца прекрасней нет!

Только правильных подсчётов
Пожелаю я тебе,
И приносит пусть работа
Больше радостей в судьбе!

***

Оценишь ты любой предмет:
Дома, квартиры и машины!
Специалиста лучше нет,
Ведь ты уже достиг вершины!

Желаю, чтобы с каждым годом
Клиенты только прибавлялись!
Пускай растут твои доходы,

Чтоб все мечты легко сбывались!

Источник: pozdravok.ru

27 ноября 2020 День оценщика имущество оценщик поздравления стихи
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С Днем оценщика!

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