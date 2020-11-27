Стильные поздравления в стихах и прозе в День оценщика 27 ноября 2020 года

День оценщика отмечается в Российской Федерации 27 ноября. В 1996 году по инициативе Российского общества оценщиков Министерство труда и социального развития утвердило квалификационную характеристику по должности «Оценщик».
В настоящее время на российском рынке наблюдается дефицит специалистов в этой области. Так число оценщиков бизнеса составляет всего около 20 тысяч человек и это притом, что уже несколько лет российские ВУЗы осуществляют подготовку кадров в этой области.
Деятельность экспертов по оценке включает проведение анализа активов и определение средств, которые были затрачены на их создание, оценку стоимости поддержания активов и прибыли, которую они принесут владельцу.
Среди качеств, которыми должен обладать профессионал в области оценки, в первую очередь выделяют высокий интеллектуальный уровень и стрессоустойчивость.
***
Пусть работа превосходно удается,
И любой объект оценке поддается,
Желаю достижений в праздник этот,
В делах и начинаниях лишь успехов.
Пусть перспективно движутся дела,
Будут радостными Ваши дни всегда,
Большого счастья и, конечно же, терпения.
***
Ты оценщик классный, нет сомненья.
Потому и поздравляю я тебя.
Пусть прекрасным будет настроенье
И искрятся радостью глаза.
Пусть здоровье не подводит,
И любовь с ума пусть сводит
И успех творит то, что желаешь ты.
***
Поздравляю с профессиональным праздником — днем оценщика! Желаю постоянного потока клиентов, прозрачных показателей оценки, интересных объектов, уважения коллег и карьерного роста. Здоровья, мобильности, личного счастья и желанного достатка!
***
Все оценить в мгновенье ловко
Для вас — ну просто ерунда,
Вас не покинет никогда,
Пусть не подводят мысли, чувства,
Вам обмануться — просто грех,
Работа ваша — как искусство,
Пусть ей сопутствует успех!
***
Оценить квартиру, дачу —
Ты, оценщик, просто спец,
Настоящий молодец!
Пусть дела идут лишь вверх,
Ждет во всем пускай успех,
Ну и, главное — доход,
С каждым днем пускай растет!
***
Вы — эксперты, кто поспорит,
Важен труд ваш без сомненья,
Вашу нужность не оспорят,
Вы достойны уваженья.
Оценить всё объективно,
Быстро, профессионально,
Избежать легко, красиво
Ситуаций экстремальных,
Дать полезные советы,
Быть внимательным, тактичным —
В вашей должности всё это
Вы умеете отлично.
День оценщика сегодня.
Мы вас поздравляем с этим.
Оду вам поём с любовью,
Праздник весело отметим!
***
С Днем оценщика поздравлю
Вас, работников умелых,
Я желаю, чтоб вам было
По плечу любое дело.
Я желаю, чтоб к оценке
Объективно подходили,
Безупречны и точны,
Все моменты, все нюансы,
Чтоб могли вы просчитать,
И судьбу свою в итоге
Оценить смогли на «5».
***
Ты оценишь без проблем
Дом, машину, дачу,
Легкая задача.
Пусть работа для тебя
Наслажденьем будет,
От души желаю я
Интересных будней!
***
С Днем оценщика тебя
Согревают пусть любовь и теплота,
Счастье будет в жизни вечным.
И оценки все пускай твои
Лишь доход и удовольствие приносят.
Исполняются пускай твои мечты,
Ветры все проблемы пусть уносят.
***
И машину, и строенье,
И любой другой объект
Ты оценишь, без сомненья,
Ведь спеца прекрасней нет!
Только правильных подсчётов
Пожелаю я тебе,
И приносит пусть работа
Больше радостей в судьбе!
***
Оценишь ты любой предмет:
Дома, квартиры и машины!
Специалиста лучше нет,
Ведь ты уже достиг вершины!
Желаю, чтобы с каждым годом
Клиенты только прибавлялись!
Пускай растут твои доходы,
Источник: pozdravok.ru