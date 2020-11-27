Черная пятница стартует 27 ноября 2020 года: Можно ли действительно купить товары со скидками?

По словам организаторов Чёрной пятницы, все интернет-магазины, желающие принять в ней участие, обязаны следовать нескольким правилам: цены должны быть максимально снижены; товар должен быть в наличие в достаточном объеме; перед началом Чёрной пятницы запрещено повышать цены на ассортимент.

Традиция этому безудержному шоппингу возникла в Америке ещё в 19 веке

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения (обычно – это последняя неделя ноября) стартует знаменитая Чёрная пятница (Black Friday) – день, который совсем не соответствует своему мрачному названию. Ведь Чёрная пятница – это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

Именно с Чёрной пятницы в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь размер скидок колеблется от 30 до 90% в зависимости от групп товаров.

Традиция этому безудержному шоппингу возникла в Америке ещё в 19 веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи, стимулируя покупателей на покупки невероятными размерами скидок, бонусов, особенными подарками и т.д. А сам термин «Чёрная пятница» появился только в 1966 году в Филадельфии.

Существует две общепринятые версии о происхождении названия. По одной, день так называли из-за огромных пробок на дорогах, которые образовывались на следующий день после Дня благодарения. По другой, название Чёрная пятница произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль – чёрными, а так как выручка в этот день была огромной, то и чёрный цвет в отчетности преобладал.

Так, или иначе, данная традиция грандиозных распродаж приобрела такой успех, что быстро распространилась и в других странах. Именно в этот день сотни миллионов человек по всему миру сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли. Сегодня Чёрная пятница – популярный международный тренд. Но именно в Америке этот день ждут с особым нетерпением. Накануне, ещё до полуночи, в торговых центрах и магазинах американских городов негде яблоку упасть – предусмотрительные покупатели занимают очередь заранее, а некоторые даже ночуют у входа в магазины. Ведь первых покупателей ждут серьёзные скидки (от 50 до 80%). К тому же в Чёрную пятницу многие магазины открываются очень рано – около 5 часов утра, а некоторые крупнейшие торговые сети – даже в полночь.

Хотя этот день не является официальным праздником, но многие американцы берут отгул, конечно же, за исключением сотрудников розничной торговли. А магазины и торговые сети делают всё, чтобы привлечь покупателей.

Казалось бы, такая «щедрая» политика должна приносить убыток представителям торговли. Однако, большой поток покупателей сполна компенсирует низкие цены, к тому же впереди Рождество, и приобретение товаров становится просто «необходимостью» у людей. Таким образом, магазины за один день «убивают» трёх зайцев: привлекают большой поток покупателей, обеспечивают быстрое движение товара и получают хорошую прибыль. Кстати, не надо думать, что в распродаже участвуют только уцененные или непопулярные товары. Поскольку продавец, в любом случае, остается в выигрыше, поэтому скидки распространяются и на лучшие товары в ассортименте. К тому же, уже традиционно фирмы-производители техники и бытовых товаров приурочивают выпуск новой линейки продукции к этому периоду. Так они не только стимулируют спрос, но и делают рекламу новому товару.

Ещё одна важная отличительная черта Чёрной пятницы – товар, приобретённый в этот день, вернуть в магазин (по любой причине) считается дурным тоном. Поэтому и процент возврата покупок невелик, что также на руку продавцам. Но и покупатель остается в выигрыше, ведь многие заранее планируют покупки и приобретают их в Чёрную пятницу с большой выгодой. А под скидки в этот день попадают практически все категории товаров, от продуктов питания до бытовой техники. Самыми ходовыми традиционно остаются электроника, одежда и игрушки.

Хотя по телевизору ежегодно мы видим огромные толпы людей, штурмующих в Чёрную пятницу магазины в США и сметающих с прилавков всё – от носков до огромных плазменных панелей, когда времени на рассматривание и размышление нет и порой не обходится без травм, но популярность этого события не становится меньше. И в целом «праздник истинных шопоголиков» приносит настоящее удовлетворение всем его участникам. По статистике, в Чёрную пятницу американская семья может в среднем сэкономить от нескольких сотен, до тысяч долларов. Каждый год они оставляют в магазинах по $60 миллиардов, что сравнимо с годовым бюджетом небольшой страны.

Надо также сказать, что в Европе «Чёрная пятница» проходит по-другому. Да, традиция делать скидки в преддверии Рождества сохраняется, но всё происходит более чинно и благородно. Во многих европейских странах честность скидок в торговых точках контролируется государством, а ещё и интернет-магазины не отстают от своих «реальных» коллег. В последнее время всё больше европейцев совершают покупки в эти дни, не покидая своего жилища.

В России Чёрная пятница проводится с 2013 года. Но, в отличие от аналогичного события в США, товары со скидками в России продаются в основном через Интернет. Но ассортимент от этого не страдает, со скидкой можно купить: электронику и бытовую технику, спортивный инвентарь и книги, одежду и обувь, аксессуары и товары для детей, игрушки и подарки, предметы интерьера и текстиль, оптику и флористику, ювелирные изделия и зоотовары… На нескольких российских сайтах концентрируется, анализируется и предоставляется покупателям информация о скидках в интернет-магазинах и магазинах физических. Покупателям остается только выбирать, сравнивать и оперативно оплачивать товары. В акции уже участвуют многие популярные торговые сети и российские магазины. Так, в «российской» Чёрной пятнице 2014 года приняли участие около 5 млн. человек, а её хитами стали электронная техника, которой отдали предпочтение 50% покупателей, и одежда/аксессуары – 28% покупок.

Хотя по величине скидок российские магазины пока уступают западным соседям, но и сама акция для России – явление ещё весьма новое. Кстати, у неё есть свой «кодекс чести». По словам организаторов Чёрной пятницы, все интернет-магазины, желающие принять в ней участие, обязаны следовать нескольким правилам: цены должны быть максимально снижены; товар должен быть в наличие в достаточном объеме; перед началом Чёрной пятницы запрещено повышать цены на ассортимент.

Если и вы приняли решение поучаствовать в Чёрной пятнице, желаем вам приятного шопинга и максимальных скидок!

Источник: calend.ru