День оценщика отмечают в России 27 ноября 2020 года: Чем занимается специалист данной профессии?

Среди качеств, которыми должен обладать оценщик-профессионал, работодатели обычно называют не только наличие диплома и качественного послужного списка, но в не меньшей степени оценивают и деловые, личные качества, интеллектуальный уровень человека.

Оценщик — специалист, который имеет право проводить оценку и подписывать отчет об оценке недвижимости, транспортных средств, оборудования, предприятий, прав требования, работ и пр

Ежегодно 27 ноября члены Русского общества оценщиков (РОО, до июля 2020 года — Российское общество оценщиков) отмечают свой профессиональный праздник — День оценщика.

В этот день в 1996 году, благодаря усилиям РОО, Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации была утверждена квалификационная характеристика по должности «Оценщик» — эксперт по оценке имущества.

Оценщик — специалист, который имеет право проводить оценку и подписывать отчет об оценке недвижимости, транспортных средств, оборудования, предприятий, прав требования, работ и пр.

Впервые запрос на профессиональные действия оценщиков в России был сформулирован в первой версии Закона о приватизации государственной и муниципальной собственности, принятой в 1991 году.

На сегодняшний день в России количество квалифицированных специалистов по оценке бизнеса — это чуть более 20 тысяч человек по всей территории страны. Несмотря на то, что уже несколько лет ведущие ВУЗы России готовят кадры оценщиков, но и сегодня ощущается дефицит специалистов этой области на российском рынке.

Основная деятельность оценщиков, которая регламентируется Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», связана с проведением анализа активов (активы — объект собственности, являющийся частью приносящего доход имущества инвестора или совокупного имущества предпринимательской фирмы) и определения средств, затраченных на их создание. Также определяют, сколько стоит поддержание активов в настоящее время, и какую прибыль они могут принести своему владельцу в будущем.

Среди качеств, которыми должен обладать оценщик-профессионал, работодатели обычно называют не только наличие диплома и качественного послужного списка, но в не меньшей степени оценивают и деловые, личные качества, интеллектуальный уровень человека (уровень IQ) и устойчивость к стрессовым ситуациям.

В свой же профессиональный праздник, уже традиционно, Русское общество оценщиков проводит различные мероприятия — конференции, съезды, конгрессы, мастер-классы и учебно-методические семинары, сопровождаемые информационным обеспечением деятельности специалистов данной области. Ведь благодаря данным мероприятиям, повышается квалификация оценщиков, расширяются их связи и наработки, а сама профессия получает все большую популярность.

Источник: calend.ru