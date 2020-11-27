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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно сделать в Заговенье 27 ноября 2020 года

07:20 27.11.2020 Фото: pxhere.com
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На Руси после Филиппова дня начинался строгий Рождественский (Филипповский) пост.

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Если в этот день каркал ворон — ждали оттепели
Сюжет: Православные обряды
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Что нельзя делать в церковный праздник 27 ноября 2020 года? Кого обязательно нужно угостить сегодня?Какой сегодня церковный праздник? Что нужно сделать в Заговенье 27 ноября 2020 годаЕщё 426 новостей

Дата по старому стилю: 14 ноября.
Сегодня чествуют память святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов — учеников Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна сообщает, что Филипп происходил из того же города, что апостолы Андрей и Петр, и был призван вместе с ними. Известно также, что он был женат, имел дочерей. Филипп проповедовал Евангелие, сопровождая свои речи чудесами. Так, однажды он воскресил умершего младенца, которого принесла на руках безутешная мать.

В другой раз по требованию толпы, грозившей побить Филиппа камнями, он вернул к жизни покойника, которого несли мимо на носилках. Свою жизнь Филипп окончил на кресте, будучи казнен язычниками за миссионерскую деятельность.

На Руси после Филиппова дня начинался строгий Рождественский (Филипповский) пост.

Заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием: девушки оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, зовя суженого «заговеться». После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.

С Филипповок начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть, а при этом пели тихие песни или беседовали. Сохранилось немало поговорок и пословиц, подчеркивающих важность рукоделия: «У нерадивой пряхи и на себя нет рубахи»; «Не напрядешь зимой — нечего будет ткать летом»; «Соха кормит, веретено одевает».

Также на Филиппа было принято выносить во двор еду. Она предназначалась духам, оберегающим домашних животных. В некоторых районах в этот день проводили обряд изгнания тараканов. Для этого нужно было всей семьей вытянуть из избы за нитку таракана, привязанного за ногу.

В этот день обращали внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, дождь — урожай пшеницы. Если каркал ворон — ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.

Именины в этот день
Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп

Источник: calend.ru

27 ноября 2020 заговенье именины история праздник Филипповка
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