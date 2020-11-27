27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Павел Прилучный прокомментировал новости о своем избиении

11:50 27.11.2020 Фото: instagram.com/p/CEpPbBKDR0M
0

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было. Эта версия безусловно гораздо интереснее правды" - написал актер.

% name% title
Ходят слухи, что вся эта история может быть пиаром в рамках нового сезона сериала "В клетке"

В последние несколько дней в Сети то и дело обсуждают избиение Павла Прилучного. Ввиду того, какой резонанс получила новость, актер решил публично прояснить ситуацию. Подробности уже в нашем материале.
Напомним, ранее появилась информация о том, что 33-летний Павел Прилучный попал в больницу с серьезными травмами головы и лица, а позже Телеграм-каналы написали, что Прилучный готовится к операции на скуловой области.

Конечно же, в Интернете появилось огромное число версий того, что же произошло и как звезда "Мажора" получил увечия. Чтобы положить конец слухам и домыслам, Павел Прилучный в Инстаграм рассказал о самочувствии. Также он опубликовал фото со съемок 2018, которое многие считали тем самым, подтверждающим травмы актера.

Павел Прилучный, актер

Давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни. Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было. Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней — по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы — там они больше пригодятся.

Я бы хотел выразить огромную благодарность всем врачам и профессиональным специалистам, которые мне сейчас помогают, без вас бы я не справился. Также спасибо всем другим специалистам: экстрасенсам, тарологам, травматологам-комментаторам — приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю. Отдельное большое спасибо моим поклонникам. Ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда. До связи! Все хорошо, никого не слушайте, и не дождетесь (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

Очевидно, вся правда о драке или избиении уже вскоре появится на ТВ, поскольку личный агент актера Екатерина Сычева в разговоре с "Пятым каналом" призналась, что Прилучный эксклюзивно предоставил эту информацию одному из телеканалов.

Также ходят слухи, что вся эта история может быть пиаром в рамках нового сезона сериала "В клетке".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Время покажет, а пока что поклонники желают Павлу Прилучному крепкого здоровья.

Источник: hochu.ua

актер больница избиение скандал слухи Павел Прилучный Telegram Instagram
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пиар или нет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыплата 15 000 рублей ежемесячно: Кто получит новое пособие с 2021 года
13:13 27-11-2020
Выплата 15 000 рублей ежемесячно: Кто получит новое пособие с 2021 года
От COVID-19, диабета, туберкулеза: открыл цех по производству лекарств Путин
13:00 27-11-2020
От COVID-19, диабета, туберкулеза: открыл цех по производству лекарств Путин
Как COVID-19 влияет на людей с избыточным весом, рассказала эндокринолог
13:00 27-11-2020
Как COVID-19 влияет на людей с избыточным весом, рассказала эндокринолог
Обнаружили тело российского военного в Армении
12:55 27-11-2020
Обнаружили тело российского военного в Армении
Старинный рецепт славянского эликсира молодости из 4 ингридиентов
12:50 27-11-2020
Старинный рецепт славянского эликсира молодости из 4 ингридиентов
Способ помочь дольщику в суде с застройщиком нашли в Совете Федерации
12:45 27-11-2020
Способ помочь дольщику в суде с застройщиком нашли в Совете Федерации
Зажал проводника ради цветов для любимой угонщик автопогрузчика в Новосибирске
12:34 27-11-2020
Зажал проводника ради цветов для любимой угонщик автопогрузчика в Новосибирске
Гей-браков в России не будет? Приняла законопроект о запрете на однополые браки Госдума
12:30 27-11-2020
Гей-браков в России не будет? Приняла законопроект о запрете на однополые браки Госдума
Все замерзли: Отключили тепло и горячую воду в 104 домах Новосибирска
12:29 27-11-2020
Все замерзли: Отключили тепло и горячую воду в 104 домах Новосибирска
Жестоко изнасиловал и изрезал ножом 13-летнюю девочку в лесу рецидивист 1
12:22 27-11-2020
Жестоко изнасиловал и изрезал ножом 13-летнюю девочку в лесу рецидивист