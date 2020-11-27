Павел Прилучный прокомментировал новости о своем избиении

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было. Эта версия безусловно гораздо интереснее правды" - написал актер.

Ходят слухи, что вся эта история может быть пиаром в рамках нового сезона сериала "В клетке"

В последние несколько дней в Сети то и дело обсуждают избиение Павла Прилучного. Ввиду того, какой резонанс получила новость, актер решил публично прояснить ситуацию. Подробности уже в нашем материале.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 33-летний Павел Прилучный попал в больницу с серьезными травмами головы и лица, а позже Телеграм-каналы написали, что Прилучный готовится к операции на скуловой области.

Конечно же, в Интернете появилось огромное число версий того, что же произошло и как звезда "Мажора" получил увечия. Чтобы положить конец слухам и домыслам, Павел Прилучный в Инстаграм рассказал о самочувствии. Также он опубликовал фото со съемок 2018, которое многие считали тем самым, подтверждающим травмы актера.

Павел Прилучный, актер

Давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни. Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было. Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней — по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы — там они больше пригодятся.

Я бы хотел выразить огромную благодарность всем врачам и профессиональным специалистам, которые мне сейчас помогают, без вас бы я не справился. Также спасибо всем другим специалистам: экстрасенсам, тарологам, травматологам-комментаторам — приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю. Отдельное большое спасибо моим поклонникам. Ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда. До связи! Все хорошо, никого не слушайте, и не дождетесь (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

Очевидно, вся правда о драке или избиении уже вскоре появится на ТВ, поскольку личный агент актера Екатерина Сычева в разговоре с "Пятым каналом" призналась, что Прилучный эксклюзивно предоставил эту информацию одному из телеканалов.

Также ходят слухи, что вся эта история может быть пиаром в рамках нового сезона сериала "В клетке".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Время покажет, а пока что поклонники желают Павлу Прилучному крепкого здоровья.

Источник: hochu.ua