Дата начала Рождественского поста 2020: С какого дня уже нельзя есть мясо в ноябре?

Если у вас есть хронические заболевания, если вы – человек в возрасте, обязательно посоветуйтесь с врачом и попросите благословения священника на ослабление поста, чтобы не навредить своему здоровью.



28 ноября у верующих начинается один из самых долгих постов в году – Рождественский

28 ноября у верующих начинается один из самых долгих постов в году – Рождественский. Он продлится 40 дней – столько же, сколько суровый Великий пост. И закончится 6 января, в Сочельник перед светлым праздником Рождества Христова.

- Рождественский пост был установлен еще на заре христианства, - рассказали журналисту «Известий Мордовии» священники Саранской епархии. – С тех пор все православные соблюдают эту благочестивую традицию. Прежде всего, мы постимся для того, чтобы духовно очиститься и подготовить свое сердце к удивительному празднику Рождества Христова. Также пост – наша добровольная жертва Богу, наша благодарность за его благодеяния. И эта благодарность выражается не только в молитвах, но и в добрых делах, в нашей помощи ближним. В свое время святой Лев Великий писал: «Как Господь ущедрил нас плодами земли, так и мы во время этого поста должны быть щедры …» - к людям, которым нужна наша поддержка.

Фактически, постные ограничения, касающиеся питания, вступят в силу уже в пятницу, 27 ноября. Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, такие же строгие, как и в Великий пост. Но, однако, в субботние и воскресные дни и на великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, разрешается рыба. Как напоминают священники Саранской епархии, меру поста каждый выбирает для себя сам. Если у вас есть хронические заболевания, если вы – человек в возрасте, обязательно посоветуйтесь с врачом и попросите благословения священника на ослабление поста, чтобы не навредить своему здоровью. Ведь – не диета, а отказ от дурных мыслей и дел, ограничение себя в развлечениях, а не только запрет на мясо и молоко.

Источник: izvmor.ru