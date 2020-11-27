Анна Бузова рассказала, как восстанавливается после инсульта

Почти 2 недели назад младшая сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт

Напомним, недавно эффект бомбы произвела новость о том, что у Анны Бузовой инсульт, ведь все привыкли, что эта болезнь — возрастная, а девушке всего 32. Как она сейчас себя чувствует, читайте в нашем материале.

Почти 2 недели назад младшая сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт. Девушка ранее делилась информацией о своем здоровье. И недавно она показала видео из больницы, рассказав о своем восстановлении.

Сейчас Анна Бузова мечтает побыстрее приехать домой.

Соскучилась по дому безумно, считаю дни, да, ура, мой лечащий врач разрешил мне на выходные уехать домой. И это, пожалуй, самая обалденная новость за последние недели.

Набираюсь сил, восстанавливаюсь и безумно благодарна всем, кто переживал за меня все эти дни, по мне, так я уже полностью восстановилась, но тут я полностью доверяю врачам и буду лежать столько, сколько скажут.

Всех целую.

Также о здоровье дочери рассказала мама, Ирина Александровна. По ее словам, у Анны еще остаются проблемы со здоровьем.

Ждем, когда она вернется домой. Не знаем пока, когда это случится. Есть последствия инсульта. Какие точно? Не знаем, ждем, как пройдет восстановление. Мне тяжело об этом говорить, извините,

— рассказывала женщина.

Поклонники желают Анне Бузовой скорейшего выздоровления.

Источник: hochu.ua