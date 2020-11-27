27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

На "кредитном" крючке: Мошенники придумали способ обмануть любого клиента банка

09:00 27.11.2020 Фото: pixabay
0

Одной из самых популярных схем мошенничества — предложение банковским клиентам улучшить или вообще удалить кредитную историю.

% name% title
Другой уловкой мошенников является маскировка их ресурсов под сайты бюро кредитных историй и продажа поддельных кредитных отчетов, рассказали в Объединенном кредитном бюро.
Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они представляются сотрудниками бюро кредитных историй, которые якобы обнаружили попытку взять займ на чужой паспорт, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро.
"Аферисты звонят, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй. Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории. Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты", - рассказали в компании.
Затем мошенники уточняют у собеседника, не терял ли он в последнее время документы, удостоверяющие личность, и пытаются узнать, в каких банках хранятся его персональные данные. После выяснения всех деталей злоумышленники предупреждают, что передадут информацию об инциденте в перечисленные банки, а их служба безопасности в скором времени перезвонит. А уже через пару минут поступает звонок от якобы сотрудника службы безопасности кредитной организации, который подтверждает, что видит попытку незаконного оформления кредита.
"Отменить выдачу средств, по их словам (мошенников - ред.), возможно. Для этого нужно лишь совершить "зеркальные действия" - подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из смс и совершить другие действия. В случае удачного оформления кредита мошенники уговаривают жертву вернуть заемные деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет. Естественно, счет принадлежит самим мошенникам", - пояснили эксперты.
В Национальном бюро кредитных историй РИА Новости подтвердили, что видят очередную волну активности со стороны недобросовестных граждан и организаций. Цели аферистов широкие – начиная от простой верификации телефонного номера или адреса электронной почты и заканчивая попытками узнать персональные данные и "продать" кредитные истории или иные услуги, обычно незаконного характера. "Для мошенников звонок, письмо или смс с практически любым гражданином России по поводу кредитной истории – беспроигрышный вариант", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По его словам, одной из самых популярных схем мошенничества — предложение банковским клиентам улучшить или вообще удалить кредитную историю. "Вознаграждение – от 30 до 300 тысяч рублей. Естественно, "клиент" просто теряет деньги", - сообщил Волков.
Другой уловкой мошенников является маскировка их ресурсов под сайты бюро кредитных историй и продажа поддельных кредитных отчетов, рассказали в Объединенном кредитном бюро. "Владельцы таких сайтов тратят существенные средства на контекстную рекламу, поэтому люди, желающие узнать свою кредитную историю, могут заметить их на первых позициях поисковой выдачи. В лучшем случае, ущерб составит несколько сотен рублей за недостоверный отчет. В худшем – персональные данные жертвы могут быть использованы для дальнейших махинаций", - предупредили эксперты.
Кроме того, злоумышленники часто звонят от имени бюро кредитных историй и просят срочно погасить кредит, иначе кредитная история будет испорчена навсегда, а для перечисления денег - присылают свои реквизиты, рассказали в "Эквифаксе". В компании напомнили, что верить таким звонкам не стоит - бюро кредитных историй никогда не звонит гражданам.
кредит мошенники новая схема
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам звонили мошенники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пообещал покинуть Белый дом Трамп. Но при одном условии
10:00 27-11-2020
Пообещал покинуть Белый дом Трамп. Но при одном условии
«Будем биться до конца»: высказался против повышения тарифов на вывоз мусора Андрей Шимкив
09:57 27-11-2020
«Будем биться до конца»: высказался против повышения тарифов на вывоз мусора Андрей Шимкив
День оценщика отмечают в России 27 ноября 2020 года: Чем занимается специалист данной профессии?
09:50 27-11-2020
День оценщика отмечают в России 27 ноября 2020 года: Чем занимается специалист данной профессии?
Рассказал о простом способе восстановить лёгкие после COVID врач. Он известен много веков
09:45 27-11-2020
Рассказал о простом способе восстановить лёгкие после COVID врач. Он известен много веков
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
09:39 27-11-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Магазин "Магия Любви" - Волшебный кофе
09:35 27-11-2020
Магазин
Кого почитают в православном календаре 27 ноября 2020 года? Традиции, приметы и обычаи дня
09:33 27-11-2020
Кого почитают в православном календаре 27 ноября 2020 года? Традиции, приметы и обычаи дня
Бесплатно и добровольно: вакцинация от ковида начнется до Нового года
09:30 27-11-2020
Бесплатно и добровольно: вакцинация от ковида начнется до Нового года
БердскТайна раскрыта: стала известна дата конкурса по выбору мэра Бердска
09:21 27-11-2020
Тайна раскрыта: стала известна дата конкурса по выбору мэра Бердска
27 ноября 2020 года - День памяти святителя Григория Паламы: Жизнь и кончина архиепископа Фессалонитского
09:20 27-11-2020
27 ноября 2020 года - День памяти святителя Григория Паламы: Жизнь и кончина архиепископа Фессалонитского