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Деньги / Общество

Денежный календарь по фазам луны на декабрь 2020 года: Когда брать кредит, отдавать долги и делать покупки

13:50 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Предлагаем познакомиться с денежным календарем на декабрь 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.

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Декабрь — последний месяц в году, когда денег приходится тратить очень много

Лунный денежный календарь на декабрь 2020 расскажет наверняка, когда стоит, а когда нет давать деньги в долг, пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на "черный день". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Декабрь — последний месяц в году, когда денег приходится тратить очень много: во-первых, чтобы закрыть все гештальты 2020го, во-вторых, чтобы купить достойные подарки для близких на Новый год, в-третьих, возможно, локдаун в России не введут, а нам придется немного потратиться на корпоративы. Предлагаем познакомиться с денежным календарем на декабрь 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на декабрь 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.

Можно давать в долг в декабре 2020: 10 декабрь.
Можно возвращать долги в декабре 2020: 6, 11, 17, 30 декабрь.
Нельзя давать долг в декабре 2020: 3 декабрь.
Когда пересчитывать деньги в декабре 2020: 9, 13 декабрь.
Можно брать кредиты и деньги в долг в декабре 2020: 5, 25, 29 декабрь.
Нельзя отдавать долги в декабре 2020: 2, 31 декабрь.
Купите кошелек в декабре 2020: 23 декабрь.
Нельзя брать в долг в декабре 2020: 4 декабрь.

Покупайте подарки в декабре 2020: 24 декабрь.

Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на декабрь 2020.

1 декабря 2020 года (16-17 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.)
Будьте осторожны в обращении с деньгами.

2 декабря 2020 года (17-18 лунный день, убывающая Луна в Раке.)
Хороший день для подписания сделок, договоров, контрактов.

3 декабря 2020 года (18-19 лунный день, убывающая Луна в Раке.)
Позвольте себе побаловаться шопингом.

4 декабря 2020 года (19-20 лунный день, убывающая Луна в Раке.)
Покупка дорогой техники или недвижимости будет крайне удачной.

5 декабря 2020 года (20-21 лунный день, убывающая Луна во Льве.)
Неудачное время для шопинга.

6 декабря 2020 года (21-22 лунный день, убывающая Луна во Льве.)
Спланируйте будущие траты и пересчитайте деньги.

7 декабря 2020 года (22-23 лунный день, убывающая Луна в Деве.)
Воздержитесь от финансовой активности.

8 декабря 2020 года (23 лунный день, убывающая Луна в Деве.)
Не делайте покупок в Интернете.

9 декабря 2020 года (23-24 лунный день, убывающая Луна в Весах.)
Сегодня можно покупать новую одежду, мебель и менять стиль.

10 декабря 2020 года (24-25 лунный день, убывающая Луна в Весах.)
Отличный день, чтобы просить прибавку.

11 декабря 2020 года (25-26 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.)
Можно тратить деньги на вторую половинку.

12 декабря 2020 года (26-27 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.)
Отличный день для тех, кто хочет разослать резюме.

13 декабря 2020 года (27-28 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.)
Астрологи не советуют тратить деньги, особенно на покупку или починку автомобиля.

14 декабря 2020 года (28, 29-1 лунный день, новая Луна в Стрельце.)
Сегодня хорошо идти на собеседования, просить о повышении или премии.

15 декабря 2020 года (1-2 лунный день, растущая Луна в Козероге.)
Плохой день для покупок и денежных трат в целом.

16 декабря 2020 года (2-3 лунный день, растущая Луна в Козероге.)
Мыслите позитивно, не ставьте сами на себя блок.

17 декабря 2020 года (3-4 лунный день, растущая Луна в Водолее.)
Хороший день для продавцов и покупателей — каждый найдет то, что ищет.

18 декабря 2020 года (4-5 лунный день, растущая Луна в Водолее.)
Не жалейте деньги на добрые дела, благотворительность пойдет на пользу.

19 декабря 2020 года (5-6 лунный день, растущая Луна в Водолее.)
Тщательно следите за вещами, есть вероятность финансовых потерь или краж.

20 декабря 2020 года (6-7 лунный день, растущая Луна в Рыбах.)
Лучше не позволять себе тратить больше, чем было рассчитано.

21 декабря 2020 года (7-8 лунный день, растущая Луна в Рыбах.)
Риски и авантюры до добра не доведут.

22 декабря 2020 года (8-9 лунный день, растущая Луна в Овне.)
Идеальный день для подготовки к праздникам.

23 декабря 2020 года (9-10 лунный день, растущая Луна в Овне.)
Спешите завершить все срочные дела.

24 декабря 2020 года (10-11 лунный день, растущая Луна в Овне.)
Мыслите позитивно, потому что мысли будут материальными.

25 декабря 2020 года (11-12 лунный день, растущая Луна в Тельце.)
Наведите порядок в документах.

26 декабря 2020 года (12-13 лунный день, растущая Луна в Тельце.)
Диссонанс Тельца и растущей Луны может привести к финансовым потерям.

27 декабря 2020 года (13-14 лунный день, растущая Луна в Близнецах.)
Не позволяйте себе тратить больше, чем было рассчитано.

28 декабря 2020 года (14-15 лунный день, растущая Луна в Близнецах.)
Идеальный день для покупки новогодних подарков.

29 декабря 2020 года (15-16 лунный день, растущая Луна в Близнецах.)
Сегодня стоит вернуть долг, тем более, что все долги к концу года должны быть закрыты.

30 декабря 2020 года (16-17 лунный день, полная Луна в Раке.)
Шопинг станет отличным способом повышения настроения.

31 декабря 2020 года (17-18 лунный день, убывающая Луна в Раке.)
Самый опасный день декабря, в который опасно будет что-либо покупать или продавать.

Источник: hochu.ua

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