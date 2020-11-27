Что принесет коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря 2020 года

Любые попытки обмануть людей, чтобы заработать денег на тропе к неверному колодцу, будут приводить к раскрытию хитрости и обмана с печальными последствиями.

После затяжного и достаточно сложного коридора затмений лета, для кого-то этот коридор может показаться более быстрым и легким

После затяжного и достаточно сложного коридора затмений лета, для кого-то этот коридор может показаться более быстрым и легким. Но у каждого прохождение этого периода будет индивидуальным.

Звездная и планетарная карта затмения будет более “простая”, если влияние неба можно вообще назвать простым.

А движение к соединению двух планет Сатурна и Юпитера или как его уже назвали астрологи и СМИ – “ПОЦЕЛУЙ САТУРНА И ЮПИТЕРА” в зимнее солнцестояние, не даст нам сидеть спокойно.

Откроется влияние коридора уже в Голубую луну Самхейна.

А завершится тем самым “поцелуем” в Солнцестояние (21 декабря в 10:02 UT) на звезде Синистра, которая несет “очищение через страдания” и потребует будет “положить на алтарь” высокомерие и гордыню, желание сравнивать себя с другими и всю свою боль, чтобы трансформировать ее в опыт. Так, что время предстоит интересное.

И в первую очередь надо учитывать, что коридор затмений приходится на т.н. “Сожженый Путь” (VIA COMBUSTA) ибо он проходит по созвездию Змееносца. По календарному времени Виа Комбуста приходится на период 29 ноября – 16 декабря.

Если говорить о градусах Змееносца, то астрология рассматривает это как участок с 23° Скорпиона по 7° Стрельца. Хотя это и расходится с реальным движением Солнца.

В зодиаке майя и ацтеков 13 знак называется Летучая Мышь. Считается, что это созвездие является центром нашей Галактики и разделяет зодиакальный круг на “мир живых и мир мертвых”. И именно этот звездный знак дает возможность перейти на новый виток (или опуститься на один виток) по Спирали Жизни. Поэтому это время связано с особыми возможностями, а главное с пробуждением памяти об истоках самой Жизни.

Арабская традиция связывала созвездие с образом пастуха, его собаки и нескольких овец.

В китайской традиции эта группа звезд находится в месте, которое называется Тяньши и представляет собой Небесный Рынок. Альфа Змееносца при этом называется старшим надсмотрщиком императора Хоу, который описывается также как привратник и астролог. В других звездах этого созведия китайские мастера звездного Фэн-Шуй видели губернатора и его помощников по надзору за младшими членами королевской семьи, почитаемого предка королевской семьи, зал или башню офиса торговых стандартов, центр продаж и обслуживания повозок, галерею ювелирных лавок.

А 8 слабых звезд в Змееносце и Стрельце лежащих точно на эклиптике, называли Тяньюэ. Тяньюэ считалась замочной скважиной, через которую солнце ежегодно проникало сквозь себя.

В греческой традиции созвездие Змееносца связывали с богом медицины Асклепием и называли φιοῦχος Ophiuchus (произносится как off-ee-YOO-cuss). Его алтернативное название Серпентарий.

По преданию богиня Афина отдала Асклепию сосуд с кровью Медузы Горгоны, которая оживляла мертвых. И за то, что целитель остановил смерть на земле, Зевс бросил в него молнию. Но Апполон, после смерти Асклепия, вознес его на небо в виде созвездия.

Кстати, существует предположение, что скифы могли связывать это созвездие с их змееногой богиней Апи. Но тогда, раз в этом месте неба целитель-змееноситель, почему бы нам не предположить, что в минойской культуре здесь могла быть Богиня Змей?

В любом случае, как вы уже понимаете, это пространство звездного неба имеет особое значение для многих культур мира. А значит коридор затмений для практик может быть весьма насыщенным. Ведь мы идем через замочную скважину, через которую солнце проникает сквозь себя.

Ну что же, давайте посмотрим какие звездные Архетипы и их “энергии” будут наиболее важными для практик во время непосредственно солнечного и лунного затмения.

Сфера трансформаций и перемен в полутеневое лунное затмение 30 ноября:

Нашему сознания, которое символизирует главная звезда Солнце, в лунное затмение желательно основательно придется потрудится и свершить подвиги подобные Геркулесу. Побороть льва гордыни, вычистить авгиевы конюшни накопленных стрессов… И конечно же понять в чем смысл вашего личного Путешествия Героини, на каком этапе вы находитесь в Круге Жизни и что на нем желательно делать. В общем будет чем занятся.

Рекомендую перечитать мифы о Геракле и его 12 подвигах. Просто попробуйте представить, что бы на его месте сделали вы, будучи женщиной. Кто из персонажей мифа вам близок, а кто отвратителен? Почему? В чем сила и слабость каждого из персонажей, которых вы выбрали?

И тем, кто выполнит практику этого затмения осознанно в подарок будет дарована кардинальная трансформация сознания.

Но главные изменения серьезно затронут нашу эмоциональную сферу. Но не в общей ее форме, а в очень конкретном направлении.

Темой трансформации будет “материальные блага=эмоции, эмоции=материальные блага”. И вот тут желательно будет осознать, взаимосвязь эмоций и материальных благ в вашей жизни.

Так, что готовясь к лунному затмению надо сделать анализ своей деятельности с позиции “коннекта” эмоций и финансов. И словно скульптор отсеките резцом все, что мешает полностью проявится вашему облику. А здесь уже каждая решает, что предпочесть эмоциональный комфорт или материальный. Или открыв их прямую связь в себе, убрать то, что мешает наполнять вам вашу жизнь одновременно и позитивом и материальным благополучием.

И перечитайте миф о скульпторе древнего Кипра Пигмалионе Овидия. И позвольте себе стать самой собой и ожить. Пусть прекрасная статуя, вместо того чтобы лежать на ложе царя острова Афродиты, обратится в ее живую жрицу. Мертвый идеал, лелеемый веками в патриархальном сообществе, пусть сбросит оковы, навязанные правила извне и обретет жизнь.

Искушение.

Искушение этого затмения будет сравнивать себя с другими и высокомерие по отношению к тем, кто по вашему субъективному мнению хуже и ниже вас. Лучше положите на алтарь Жертвенника свой привычный сценарий сравнения себя с другими. Помните, что не обязательно идти туда, где чей-то свет. Зажгите свет там, куда вы идете.

Звездная ось катастроф.

Выход из лунного затмения будет на влиянии звезд Альдебаран и Антарес с Луной и Солнцем, а значит и “оси катастроф”. Та-дам, мировой кризис продолжается, как я уже писала. Нас ждет новый виток.

Он уже не будет такой кардинальный, как на летнем затмении этого года. Его влияние скорее “шлейфовое”. Но отношение к чашам весов “деньги=эмоции” он затронет. Так что готовьтесь продавать прежде всего эмоции. Причем эмоции (или деньги), которые утолят жажду ищущих. А кто ваши ищущие, это вопрос вашего бизнеса и образа клиента у маркетологов. Ну и тех энерго-информационных потоков, которые идут через вас в этот мир. Помните тему прошлого летнего коридора затмений? Осенне-зимний коридор его естественное продолжение.

Рекомендации.

Однако и в самом коридоре нас могут ожидать непредвиденные ситуации в этой сфере. Поэтому ведите личный дневник коридора затмений. Начните его в Голубую луну Самхейна и записывайте туда все, что происходит с вами в сфере “эмоции=деньги” и балансируйте эти весы. Постарайтесь при этом не впадать в суждения и сравнения себя и других. И убирайте внутренние ограничения и сценарии, не дающие увидеть вам ваш личный источник жизни и тот, к которому вы можете вести других, как проводник зарабатывая на этом деньги. А главное во всем этом, принять себя такой, какая вы есть, видя в этом гармонию для данного момента времени и места во вселенной. Только приняв свою красоту соответствия моменту реальности можно начинать изменения. Как всегда имхо 🙂

Солнечное полное затмение 14 декабря 2020.

Что же в это затмение можно положить на алтарь свои разрушающие и ограничивающие ментальные установки, свои фантазии об этом мире и о себе. И если вы загляните в свой дневник коридора затмений, то скорее всего найдете самые значимые для вас сейчас. Надеюсь, что вы к этому времени определитесь со своим жизненным источником и теми путями, которыми вы водите других людей, испытывающих жажду в чем-либо.

Предупреждаю сразу – любые попытки обмануть людей, чтобы заработать денег на тропе к неверному колодцу, будут приводить к раскрытию хитрости и обмана с печальными последствиями. Поэтому будьте искренними прежде всего с собою. Возможно не сразу, но неумолимая поступь Сатурна в объятиях звезды Ансер, сделает свое дело и выведет весы Маат в баланс.

И если ваши стремления искренние, то это затмение поможет вам ясно увидеть и ощутить свой Путь и тех людей, кто будет с вами идти по Пути к колодцу, чтобы утолить свою жажду Жизни. А Райская Птица будет петь вам песни, указывая в них направление и освещая своим “магическим пером” дорогу.

Искушение.

Соблазнится материальным благополучием вместо того, чтобы найти свой Источник, который приносит вам переживание проживания Жизни.

Основная задача всего коридора и обоих затмений:

Открыть в себе способность быть проводником для других людей. И это не обязательно высокие материи. Можно быть проводником в мир вкуса, если вы повар. Проводником в мир милосердия, если вы работаете в сфере социальных услуг. Проводником в мир уюта и домашнего комфорта, если вы делаете ремонты. Помните в любой сфере вы можете найти “проводника”. А для кого и куда являетесь проводником вы? К какому источнику вы ведете людей? Что в этом источнике утоляет вашу и их жажду?

И воспользуйтесь, как проводником в этой теме в практиках, архетипом животного тотема “зайца”. Ну или поставьте на свой рабочий стол его фигурку.

Весь этот период коридора затмений энергию и вдохновение можно “черпать” из источника Ипокрены, с которым мы работали в коридоре затмений лета. В него можно окунаться дабы рассеялся туман неведенья, не дающий быть искренней с самими собой и получить возможность увидеть связи и соединения внешнего и внутреннего мира. Это можно делать используя творческую визуализацию.

Подвожу итог рекомендаций к практикам.

Осознанное очищение.



Искренность с самой собой.Увидеть и осознать связь материального благополучия и эмоциональной сферы.Понять свои истинные желания и в каком источнике вы утоляете свою жажду Жизни.Увидеть по какому Пути вы идете и к какому источнику, вы ведете других утолить их жажду.Не позволять сиюминутной выгоде, заслонить перспективу.“Предложение на алтарь” своих автоматических сценариев оценки себя и других, привычки сравнения себя с другими и разрушающих вас ментальных программ.Не поддаться на песни “Райской птицы”, но использовать ее Перо, чтобы зажечь свет во тьме.Работа с архетипами “Заяц-трикстер-указатель Пути”, “Райская Птица поющая об истинных желаниях”, “Колодец Жизни и его Проводники”.

Вы можете сделать это самостоятельно пользуясь моими рекомендациями в общих статьях, а можете присоединиться к группе, где я веду медитации в точках перехода затмений. Там я опубликую звездную карту коридора затмений.

И могу уже сказать, что следующий, весенне-лений коридор затмений, который нас ожидает в мае-июне 2021 года, еще более актуально поставит перед всеми вопросы финансов. В этой сложной обстановке у многих будет поднят из глубин подсознания страх смерти и стремление к ней. Как следствие, сильным искушением станет желание поживиться за чужой счет, посчитать “что все, что мое, то мое, а то что не мое -тоже мое”. Жадность, вымогательство, наглый напор и попытка воспользоваться чужим имуществом окажутся, как выбор, на Пути у многих. Но человечество не в первый раз проходит свои испытания. И это всего лишь временное омрачение, которое можно преодолеть с помощью различных практик осознанности и трансформаций, улучшив свое взаимодействие в тем, что можно назвать “энергией денег”. Поэтому медитации и практики обоих этих коридоров будут направлены на эту тему.

Желаю всем успешных практик и осознанности.

Источник: moonshaman.com