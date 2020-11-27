Старинный рецепт славянского эликсира молодости из 4 ингридиентов

Он прост и оказывает тонизирующее, очищающее, омолаживающее действие на организм.

Этот старинный рецепт доказал свою эффективность множество раз

Этот старинный рецепт доказал свою эффективность множество раз. Он прост и оказывает тонизирующее, очищающее, омолаживающее действие на организм.

Но делать его можно только после 30-ти лет.

Возьмите следующие травы:

200 грамм ромашки

100 грамм бессмертника

100 грамм зверобоя

100 грамм березовых почек.

Измельчите и перемешайте ингредиенты.

Возьмите 1 столовую ложку смеси и залейте 0,5 литра горячей воды. Поставьте настаиваться в термосе.

Настой пьется вечером перед сном один стакан с ложкой меда. И стакан настоя утром за полчаса до еды.

Пить в течении месяца.

Лучшее время для такой очистки это март-апрель.

Повторить курс можно через пять лет.

Источник: moonshaman.com