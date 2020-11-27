Старинный рецепт славянского эликсира молодости из 4 ингридиентов

Этот старинный рецепт доказал свою эффективность множество раз. Он прост и оказывает тонизирующее, очищающее, омолаживающее действие на организм.
Но делать его можно только после 30-ти лет.
Возьмите следующие травы:
200 грамм ромашки
100 грамм бессмертника
100 грамм зверобоя
100 грамм березовых почек.
Измельчите и перемешайте ингредиенты.
Возьмите 1 столовую ложку смеси и залейте 0,5 литра горячей воды. Поставьте настаиваться в термосе.
Настой пьется вечером перед сном один стакан с ложкой меда. И стакан настоя утром за полчаса до еды.
Пить в течении месяца.
Лучшее время для такой очистки это март-апрель.
Повторить курс можно через пять лет.
Источник: moonshaman.com