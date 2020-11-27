Ведущая Екатерина Андреева без макияжа восхитила фанатов

Звезда буквально молодеет на глазах – по этому поводу ходит много слухов и теорий. При этом Екатерина пользуется макияжем только во время эфира новостей, а вне стен студии предпочитает обходиться без косметики.

Екатерина Андреева работает телеведущей Первого канала с конца прошлого века

Екатерина Андреева работает телеведущей Первого канала с конца прошлого века, но за это время она ни капельки не изменилась. Наоборот, женщина молодеет на глазах, чем ошеломляет пользователей сети.

Точный возраст телеведущей не знает, пожалуй, никто. Сама Андреева как-то заявила, что ей 54 года, но затем в сеть попал любопытный фрагмент из официального документа Администрации президента России. В нем сообщается, что звезда Первого канала родилась 27 ноября 1961 года, и на самом деле ей уже 58 лет (на подходе 59). Так или иначе, на свои годы Екатерина ни капельки не выглядит. Пользователи сети поражаются внешнему виду телеведущей.

Звезда буквально молодеет на глазах – по этому поводу ходит много слухов и теорий. При этом Екатерина пользуется макияжем только во время эфира новостей, а вне стен студии предпочитает обходиться без косметики. Исключение составляют официальные выходы в свет или же походы в рестораны. Андреева активно ведет социальные сети, куда и выкладывает снимки, удивляющие ее фолловеров.

В частности, на днях телеведущая показала, как она выглядит без грима и косметики. Звезда запечатлелась на честном селфи крупным планом. На фото она позирует без макияжа. Однако Екатерина не постеснялась показать, что все-таки пользуется бьюти-лайфхаками. Чтобы избавиться от мешков и синяков под глазами, она использует специальные патчи. Такой снимок не остался без внимания фанатов.

«Любимый кумир, самая красивая», «Всегда пример», «Едет Катя вся из себя молоденькая и свеженькая как огурчик», «Екатерина, потрясающе выглядите», «Еще моложе выглядите», «Ну просто русалка вечной молодости», — принялись оставлять комплименты фолловеры.

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Естественное фото Андреевой восхитило пользователей сети. Они оставили ей множество комплиментов, восхитившись тем, что звезда в свои 50 с «хвостиком» лет выглядит на 25. Ведущая не скрывает: поддерживать свою молодость ей приходится трудными методами. Она пользуется процедурами экстремального омоложения, например, иглоукалыванием. От ботокса же звезда отказалась, как и от остальных уколов красоты.

Источник: kleo.ru