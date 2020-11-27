12 упражнений для восстановления после COVID-19

Восстановление после коронавируса может занять несколько месяцев, а то и целый год

После тяжелой пневмонии восстановление организма идет медленно. Чтобы ускорить процесс, можно использовать дыхательную гимнастику

Восстановление после коронавируса может занять несколько месяцев, а то и целый год. Один из эффективных способов прийти в себя быстрее – дыхательная гимнастика. Как она работает, какие упражнения подойдут всем, а также почему ковид оставляет после себя такие тяжелые последствия, рассказала врач-пульмонолог Татьяна Мартыненко, а инструктор ЛФК краевого лечебно-физкультурного диспансера продемонстрировала, как правильно выполнять упражнения.

Год на восстановление

У пульмонологов есть регламент, согласно которому клиническое выздоровление во время пневмонии занимает четыре недели, рассказывает Татьяна Мартыненко. Если признаки сохраняются дольше, до шести недель, это уже затяжная пневмония. Порой в этом случае полное выздоровление занимает до года. В течение этого времени нужно диспансерное наблюдение c соблюдением точек контроля – через один, шесть и 12 месяцев.

Дыхательная гимнастика поможет восстановиться быстрее и позволит вспомнить, как "правильно" должны работать легкие. Наталья Ерохина, инструктор ЛФК лечебно-физкультурного диспансера, объяснила основные правила и показала на себе, как научиться дышать заново.

Основные правила дыхательной гимнастики:

Вдох через нос, выдох через рот.

Дыхание плавное, чтобы не было гипервентиляции легких.

Выдох в два раза длиннее вдоха (на три счета и на шесть).

Начинать упражнения с двух-трех повторов, постепенно увеличивая до 10.

12 упражнений, которые подойдут всем

1. Сидим на стуле, кисти рук кладем на плечи, начинаем небыстро вращать локтями вперед, затем назад с максимальной амплитудой. Дыхание свободное.

2. Кисть правой руки кладем на левое плечо, при этом локоть параллелен полу. В таком положении делаем вдох, а на выдохе подносим локоть ко лбу, при этом голова не наклоняется. На вдохе возвращаем в исходное положение.

3. Руки согнуты в локтях, прижаты к телу, смотрят вперед параллельно друг другу. На вдохе разводим предплечья (часть руки от локтя до кисти) в стороны, руки до локтя по-прежнему прижаты к телу. На выдохе снова сводим параллельно.

4. Сидим на стуле, руки лежат на коленях, голова смотрит прямо. Вдох – голова в сторону, выдох – в исходное положение.

5. Сидим на стуле, правую ногу ставим на носок и начинаем ею рисовать круги на полу, затем меняем ноги.

6. Сидим или стоим, руки на поясе. Делаем вдох и вслед за рукой на выдохе наклоняемся в сторону.

7. Сидим на стуле, руки в замке за головой. Вдох, а на выдохе поднимаем левое колено и тянемся к нему правым локтем ("скрутка"), вдох – исходное положение. Меняем руки.

Такое упражнение у пациентов после перенесенной пневмонии может вызвать кашель, это хорошо, врач рекомендует откашляться на выдохе, для легких это полезно.

8. Руки на плечах, локти в стороны. На вдохе сводим локти перед собой и "прячем" в них голову лицом вниз, на выдохе возвращаемся в исходное положение.

9. Складываем руки "окошком": ладони кладем на локти, на вдохе поднимаем руки вверх, на выдохе опускаем вниз.

10. Еще один вариант этого упражнения: руки сложены также "окошком" перед собой, вдох, а на выдохе отводим руки в сторону и тянем.

11. Диафрагмальное дыхание. Одна рука на груди, другая на животе. На вдохе как бы надуваем живот, при этом грудь остается на месте, не поднимается. На выдохе живот втягиваем обратно.

12. Последнее упражнение – "поза кучера". Сидим на стуле, локтями опираемся на колени, голову наклоняем вниз. "Правильно" дышим и расслабляемся 30-60 секунд.

"Мы видим поэтапную работу над разными отделами легких: верхние, средние, нижние. При вирусной инфекции поражение происходило нередко тотальное, все отделы легких задеты, очень важно поэтапно, сверху вниз активировать мышцы: межреберные, верхнего плечевого пояса и диафрагмы", – прокомментировала комплекс упражнений Мартыненко.

Восстановить сосуды

Постковидный синдром чаще всего развивается у тех пациентов, которые перенесли вирусную пневмонию: более чем в половине случаев требуется реабилитация и долгое восстановление, рассказывает пульмонолог. При этом исследователи и врачи-практики утверждают, что постковидный синдром – это в первую очередь тромбоваскулит сосудов различных органов – воспалительные изменения стенок мелких кровеносных сосудов, сопровождающиеся их тромбозом.

"В основе развития постковидного синдрома лежат изменения в центральной нервной и вегетативной системах. Долгое время сохраняются сосудистые изменения, которые в период пневмонии были не столь заметны, но поражали головной мозг", – объясняет Мартыненко.

Страдают хроники

По словам врача, легкие – это главный орган-мишень коронавируса. И изменения, которые в них происходят, тоже относятся к тромбоваскулиту. Именно поэтому почти всем пациентам с ковидом сегодня назначают антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь.

Больше всего от постковидного синдрома страдают люди с хроническими болезнями органов дыхания, подчеркивает врач. В крае таких больше 100 тысяч на 1 млн человек.

Люди, которые бессимптомно переносят ковид, чаще всего и в дальнейшем чувствуют себя хорошо, но бывают и исключения. Чтобы говорить об этом детально, нужно время и исследования.

Начните с ЗОЖ

Единого алгоритма для восстановления, по словам Мартыненко, нет. Нельзя дать единую рекомендацию, протокол – все очень индивидуально. Но общие рекомендации все же есть.

"Начинать нужно со здорового образа жизни: нормализовать питание, подключить физическую активность. Для органов дыхания полезны жиры, можно включить в рацион рыбий жир, например. Пропить витаминный комплекс. Немаловажное значение имеет регуляция цикла сна и бодрствования, возможно, даже при помощи лекарственных препаратов. И конечно же, представленный комплекс дыхательной гимнастики поможет восстановиться", – подытожила Мартыненко.

Источник: tolknews.ru