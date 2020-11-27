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Как разводят на iPhone 12: Названа честная цена гаджета

09:15 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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В России базовая версия iPhone 12 продается за 79 990 рублей (889 долларов по текущему курсу), а за iPhone 12 Pro просят 99 990 рублей (1322 доллара).

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Стала известна себестоимость iPhone 12

Новый iPhone 12 обходится производителю в 373 доллара, если учитывать только компоненты. На подсчеты японских аналитиков ссылается Nikkei.
Самой дорогой частью смартфона оказалась OLED-матрица, стоимость которой оценивается в 70 долларов. На втором месте оказался чипсет Apple A14 Bionic (40 долларов), третье за флэш-памятью производства Samsung (19 долларов). Фотосенсоры Sony оцениваются в 5,5-7,4 доллара.

Более продвинутый iPhone 12 Pro Apple обходится в 406 долларов, то есть всего на 33 доллара дороже, чем базовая версия смартфона.

Остальное в розничной цене новых iPhone — затраты на разработку, рекламу, маркетинг, логистику и другое. В России базовая версия iPhone 12 продается за 79 990 рублей (889 долларов по текущему курсу), а за iPhone 12 Pro просят 99 990 рублей (1322 доллара).

бренд apple смартфон
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