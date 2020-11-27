Лучшие постные рецепты на Рождественский пост 2020 и особенности питания в это важное время

В выходные дни и праздники вы можете выпить немного красного вина. Злоупотреблять алкоголем в период поста — грех.

Блюда в Рождественский пост

Во время поста необходимо соблюдать определенные ограничения, но это не значит, что в этот период нельзя побаловать себя вкусными и сытными блюдами. Разнообразьте свой рацион питания при помощи лучших постных рецептов.

Рождественский пост — ежегодная христианская традиция. В этот период верующие воздерживаются от обильных приемов пищи, а также полностью исключают из своего рациона некоторые продукты. У некоторых людей такие меры вызывают определенные сложности. В зимнее время человеку необходимы витамины и сбалансированное питание, а во время строго поста это почти невозможно. Чтобы избежать проблем со здоровьем, не нарушая при этом правил и традиций воздержания, воспользуйтесь постными рецептами, которые предлагают вам эксперты.

Особенности питания в Рождественский пост

Как в Великий, так и в Рождественский пост пища животного происхождения является запрещенной. Поэтому из своего рациона необходимо полностью исключить мясо, мясные полуфабрикаты, птицу, молоко, яйца. Блюда, содержащие перечисленные продукты, также следует исключить.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье верующие могут побаловать себя рыбными блюдами. Однако в понедельник, среду и пятницу ее употребление категорически запрещено.

В выходные дни и праздники вы можете выпить немного красного вина. Злоупотреблять алкоголем в период поста — грех.

В субботу и воскресенье вы можете приготовить любимые блюда на растительном масле. Не забывайте, что пища животного происхождения по-прежнему остается запрещенной.

Любителям сладкого придется отказаться от молочного шоколада и конфет с его содержанием. Вы можете заменить его сухофруктами, медом или вареньем. Эти продукты являются более сытными и полезными.

В последний день поста, 6 января, необходимо отказаться от пищи до появления первой звезды. Это традиция связана с поверьем о появлении Вифлеемской звезды, которая возвестила о появлении Иисуса Христа.

Пост подразумевает ограничения в пище, но это не значит, что вам придется голодать и отказываться от сытных и вкусных блюд. Рецепты Рождественского поста помогут вам питаться вкусно и полезно, не нарушая правил воздержания.

Рецепты первых блюд

Еще с детства нас приучали начинать трапезу с сытных супов. Это правило остается неизменным и для взрослых людей. Первые блюда могут быть вкусными и без добавления мяса и птицы, главное — приготовить их правильно и с любовью.

Капустный суп. Многие используют капусту во время диеты. Это не удивительно, ведь она содержит множество витаминов, необходимых для поддержания здоровья. Во время Рождественского поста капустный суп станет незаменимым для тех, кто желает наделить свой организм необходимыми минеральными веществами.

Вам потребуется:

кочан капусты — 1 штука;

помидоры — 6 штук;

морковь — 6 штук;

красный перец — 2 штуки;

лук — 6 штук;



сельдерей — 4 штуки;рис — 200 грамм.

Помидоры, морковь, перец, лук, сельдерей и капусту необходимо мелко нарезать. Затем в течение 10-15 минут потушите их в воде в кастрюле на небольшом огне без добавления растительного масла. Не забывайте, что во время поста жареную пищу есть запрещено. Отварите рис и после того, как овощи будут готовы, добавьте его в кастрюлю. После этого можете добавить приправы по вкусу. Рецепт капустного супа очень простой, и приготовление не займет у вас много времени.

Блюда в Рождественский пост

Рыбный бульон. В Рождественский пост категорически запрещено употреблять в пищу мясо и мясные полуфабрикаты. Однако во вторник, четверг, субботу и воскресенье вы можете позволить себе не менее вкусные рыбные блюда.

Вам потребуется:

рыба (любая на вкус) — 1 килограмм;

лук — 1 штук;

морковь — 1 штука;



соль, перец — по вкусу;зелень — по вкусу.

Рыбу отделить от костей, хрящей и головы и поставить вариться на медленный огонь. Лук, морковь, зелень мелко нарезать и добавить в кастрюлю. Варить на медленном огне в течение двух часов. Следите за тем, чтобы суп сильно не закипал, и постоянно помешивайте. По истечении времени снимите бульон с огня и процедите через сито. Не забывайте, что блюда из рыбы можно есть только во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Блюда в Рождественский пост

Постные рецепты вторых блюд

Чтобы насытиться, необходим полноценный прием пищи, поэтому даже в Рождественский пост без вторых блюд не обойтись.

Котлеты из риса и кабачков. Многие люди привыкли к тому, что котлеты могут быть только из мяса. Однако котлеты с добавлением овощей и круп являются очень полезными и будут особенно уместными для питания в Рождественский пост.

Вам потребуется:

рис — 100 грамм;



кабачок — 1 штука;зеленый или репчатый лук — по вкусу;соль, перец — по вкусу.

Отварите рис, а кабачок натрите на крупной терке, чтобы котлеты не разваливались. Добавьте лук, перец, соль. Тщательно перемешайте полученную смесь и сформируйте небольшие котлеты. Если вы предпочитаете попробовать это блюдо в конце недели, то котлеты необходимо делать на пару. В субботу и воскресенье разрешено добавление в пищу растительного масла, поэтому при желании можете пожарить их на сковородке.

Блюда в Рождественский пост

Овощная запеканка. Одним из самых сытных блюд в период Рождественского поста является запеканка. Ее овощной вариант порадует вас и вашу семью необычным вкусом и количеством незаменимых витаминов.

Вам потребуется:

картофель — 9 штук;

морковь — 3 штуки;



грибы(любые на вкус) — 300 грамм;помидоры — 4 штуки;постный майонез — 2-3 столовых ложки;соль, перец — по вкусу.

Картофель нарежьте тонкими кружками, так же нарезайте помидоры. Грибы, если они небольшие, можно оставить целыми, но если они крупные, разрежьте на 2-3 части. Морковь натрите на терке. Запеканку желательно готовить в пароварке. Если же вы решили приготовить блюдо в выходные дни, можете выпекать его в духовке, смазав форму для выпекания небольшим количеством растительного масла. Выкладываем ингредиенты слоями: картофель, помидоры, грибы, морковь, картофель, майонез. Выпекаем 1 час, если вы готовите в духовом шкафу, и 40-45 минут в пароварке.

Блюда в Рождественский пост

Рецепты десертов в Рождественский пост

Даже в период Рождественского поста вы можете побаловать себя сладостями. Рецепты постных десертов окажутся настолько вкусными, что вы захотите их приготовить еще не один раз.

Фруктовый смузи. Зимой нам часто не хватает витаминов, которых содержится много именно в фруктах. Этот десерт порадует вас не только своим летним вкусом, но и пользой.

Вам потребуется:

банан — 2 штуки;

киви — 2 штуки;

клубника (можно замороженную) — 6 штук;

кокосовое молоко — 1 стакан.

Фрукты и клубнику необходимо очистить и мелко нарезать. Все ингредиенты перекладываем в блендер, добавляем кокосовое молоко, взбиваем. При желании можно добавить немного сахара. Нельзя заменять кокосовое молоко обычным, так как в Рождественский пост его употребление категорически запрещено.

Блюда в Рождественский пост

Постные блины на воде. Даже в Рождественский пост многим людям сложно отказаться от традиционной выпечки. Конечно, без растительного масла блины вы не приготовите, а даже если попробуйте, то получатся они сухими и подгорелыми. Однако в выходные дни вы сможете порадовать свою семью любимым лакомством.

Вам потребуется:

пшеничная мука — 200 грамм;

вода — 200 миллилитров;

масло (растительное или оливковое) — 2 столовые ложки;

соль, сахар — по вкусу.

Сначала необходимо хорошо просеять муку. Медленно вливайте воду, при этом постоянно помешивая тесто. В полученную смесь добавьте сахар, соль и 2 столовых ложки масла. После этого необходимо смазать сковородку небольшим количеством растительного масла и аккуратно распределить на ней немного теста. Таким образом выпекать каждый блин. Несмотря на то, что полученное блюдо делается без привычных нам молока и яиц, оно получаются очень вкусным, а его приготовление соответствует традициям Рождественского поста.

Блюда в Рождественский пост

Период Рождественского поста не является краткосрочным и длится в течение 40 дней. Поэтому необходимо набраться силы воли и соблюдать все правила и ограничения. Календарь питания поможет вам правильно распланировать ваше меню. Желаем вам здоровья!

Источник: dailyhoro.ru