На Новый год из миллионников: откуда стало летать дешевле всего? Список городов

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные о бронированиях авиабилетов по России на новогодний период и выяснил, как изменились цены на перелёты из городов-миллионников. Анализировались данные по билетам, оформленным для перелёта в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
Как изменились средние цены на билеты из городов-миллионников по России на новогодние праздники
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Город отправления
Средний чек в одну сторону, 2019
Средний чек в одну сторону, 2020
Динамика среднего чека
Воронеж
9 065
4 926
-46%
Нижний Новгород
7 600
4 850
-36%
Санкт-Петербург
8 532
6 373
-25%
Волгоград
5 789
4 362
-25%
Ростов-на-Дону
6 779
5 278
-22%
Казань
6 459
5 071
-21%
Пермь
6 660
5 358
-20%
Москва
7 550
6 008
-20%
Екатеринбург
7 061
5 862
-17%
Челябинск
8 296
7 107
-14%
Самара
6 603
5 668
-14%
Омск
8 456
7 402
-12%
Новосибирск
8 863
8 584
-3%
Уфа
6 588
6 695
+2%
Красноярск
9 401
9 611
+2%
Среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека на новогодний период произошло по авиабилетам из Воронежа (-46%), Нижнего Новгорода (-36%), Санкт-Петербурга (-25%) и Волгограда (-25%).
Билеты из Ростова-на-Дону стали доступнее в среднем на 22%, из Казани — на 21%, из Перми и Москвы — на 20%, из Екатеринбурга — на 17%, из Челябинска и Самары — на 14%, из Омска — на 12%.
Меньше всего подешевели билеты из Новосибирска: снижение среднего чека отсюда в другие города России составило всего 3%. И есть два города-миллионника, откуда летать стало чуть дороже: средние чеки за перелет на новогодние праздники из Уфы и Красноярска пока на 2% выше, чем год назад.
Источник: Туту.ру