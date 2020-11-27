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На Новый год из миллионников: откуда стало летать дешевле всего? Список городов

08:45 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Анализировались данные по билетам, оформленным для перелёта в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

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На Новый год из миллионников: откуда стало летать дешевле всего

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные о бронированиях авиабилетов по России на новогодний период и выяснил, как изменились цены на перелёты из городов-миллионников. Анализировались данные по билетам, оформленным для перелёта в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Как изменились средние цены на билеты из городов-миллионников по России на новогодние праздники

Город отправления

Средний чек в одну сторону, 2019

Средний чек в одну сторону, 2020

Динамика среднего чека

Воронеж

9 065

4 926

-46%

Нижний Новгород

7 600

4 850

-36%

Санкт-Петербург

8 532

6 373

-25%

Волгоград

5 789

4 362

-25%

Ростов-на-Дону

6 779

5 278

-22%

Казань

6 459

5 071

-21%

Пермь

6 660

5 358

-20%

Москва

7 550

6 008

-20%

Екатеринбург

7 061

5 862

-17%

Челябинск

8 296

7 107

-14%

Самара

6 603

5 668

-14%

Омск

8 456

7 402

-12%

Новосибирск

8 863

8 584

-3%

Уфа

6 588

6 695

+2%

Красноярск

9 401

9 611

+2%

Среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека на новогодний период произошло по авиабилетам из Воронежа (-46%), Нижнего Новгорода (-36%), Санкт-Петербурга (-25%) и Волгограда (-25%).

Билеты из Ростова-на-Дону стали доступнее в среднем на 22%, из Казани — на 21%, из Перми и Москвы — на 20%, из Екатеринбурга — на 17%, из Челябинска и Самары — на 14%, из Омска — на 12%.

Меньше всего подешевели билеты из Новосибирска: снижение среднего чека отсюда в другие города России составило всего 3%. И есть два города-миллионника, откуда летать стало чуть дороже: средние чеки за перелет на новогодние праздники из Уфы и Красноярска пока на 2% выше, чем год назад.

Источник: Туту.ру

новый год самолет туризм
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