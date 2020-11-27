На Новый год из миллионников: откуда стало летать дешевле всего? Список городов

Анализировались данные по билетам, оформленным для перелёта в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

На Новый год из миллионников: откуда стало летать дешевле всего

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные о бронированиях авиабилетов по России на новогодний период и выяснил, как изменились цены на перелёты из городов-миллионников. Анализировались данные по билетам, оформленным для перелёта в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Как изменились средние цены на билеты из городов-миллионников по России на новогодние праздники

Город отправления Средний чек в одну сторону, 2019 Средний чек в одну сторону, 2020 Динамика среднего чека Воронеж 9 065 4 926 -46% Нижний Новгород 7 600 4 850 -36% Санкт-Петербург 8 532 6 373 -25% Волгоград 5 789 4 362 -25% Ростов-на-Дону 6 779 5 278 -22% Казань 6 459 5 071 -21% Пермь 6 660 5 358 -20% Москва 7 550 6 008 -20% Екатеринбург 7 061 5 862 -17% Челябинск 8 296 7 107 -14% Самара 6 603 5 668 -14% Омск 8 456 7 402 -12% Новосибирск 8 863 8 584 -3% Уфа 6 588 6 695 +2% Красноярск 9 401 9 611 +2%

Среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека на новогодний период произошло по авиабилетам из Воронежа (-46%), Нижнего Новгорода (-36%), Санкт-Петербурга (-25%) и Волгограда (-25%).

Билеты из Ростова-на-Дону стали доступнее в среднем на 22%, из Казани — на 21%, из Перми и Москвы — на 20%, из Екатеринбурга — на 17%, из Челябинска и Самары — на 14%, из Омска — на 12%.

Меньше всего подешевели билеты из Новосибирска: снижение среднего чека отсюда в другие города России составило всего 3%. И есть два города-миллионника, откуда летать стало чуть дороже: средние чеки за перелет на новогодние праздники из Уфы и Красноярска пока на 2% выше, чем год назад.

Источник: Туту.ру