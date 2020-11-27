Замечательные и мужественные стихи с Днем Морпеха 27 ноября 2020 года

Есть что-то романтическое и манящее в профессии моряков, ведь они могут по воде преодолевать огромные расстояния, видеть множество стран, а также наблюдать за жизнью морских существ, которые не могут не завораживать. Поэтому и служба в военно-морском флоте – это особенная служба, которая не похожа на службу в других родах войск. В России День морской пехоты отмечают 27 ноября. Морская пехота успешно используется для проведения морских боев. Она может действовать самостоятельно, а может и совместно с сухопутными войсками. Вместе с тем морская пехота патрулирует побережье: военно-морские базы и порты. Наши моряки сражались во многих боях, как за свою родину, так и на территории других государств.
***
Не на море, не на суше,
Нет парней, морпехов круче,
Смелых и отважных!
В рукопашной вы лихие,
С хваткой неизменной,
На подбор все удалые,
С выправкой отменной!
Грудью стали за державу,
И в боях почет и славу,
С честью заслужили!
Неба мирного вам, братцы,
Солнца над Отчизной,
Честь иметь и наслаждаться,
Службою отличной!
***
Ты – пехотинец морской.
Сколько же гордости в этом!
Ждут все родные с тоской:
Где тебя носит по свету?
Ты возвращайся скорей
С трудных и жестких заданий,
Будь с каждым днем все сильней,
Сверху не знай нареканий.
***
В морпеха день тебе желаю,
Дружище, радости и сил,
Тебя душевно поздравляю,
Хочу, чтоб ты счастливым был!
Чтоб благородные стремленья
Тебя к успехам привели,
Чтоб были громкими свершенья,
***
Войска смелые морские,
Что пехотою зовутся
Бросят берега чужие,
Вихрем в море пронесутся
И отметят день прекрасный,
Славный День морской пехоты!
Не зависит от погоды!
Так пускай им светит солнце
День за днем, из года в год.
Выпьем мы за них до донца.
Счастья вам! Полный вперед!
***
Морской пехоте сегодня слова,
Салют сегодня в вашу честь,
Все праздничные элементы!
Желаем ярких дней, здоровья,
Удач, улыбок и всех благ!
Пусть будет радость ежегодно
Приносить с собой кураж!
***
Праздник в двери к нам стучится,
Есть в нем боевое что-то.
Всем мечтам желаю сбыться
В торжество морской пехоты!
Пусть ты будешь сильным, смелым,
Ловким, удалым, умелым.
Пехотинцем самым лучшим –
Счастья и благополучия!
***
Мы вас поздравляем от сердца,
От всей поздравляем души!
В морскую пехоту все дверцы
Заманчивы и хороши!
Пусть близкие дарят заботу,
Любимые дарят любовь!
Желаем вам помнить пехоту,
***
С днем морпеха хотим мы поздравить
Тех, кто готов Россию прославить,
И защитить морскую державу,
Тех, кем гордиться можно по праву!
Ратным трудом, отвагой и честью
Славится флот — мы скажем без лести.
Счастья, удач, семь футов под килем!
***
С Днем морской пехоты поздравления прими,
Ты легко и с удовольствием служи!
Служба пусть бывает нелегко,
Но, однако, верим мы в тебя!
Ты вынослив очень и отважен,
Доброго здоровья и тепла,
Пусть все получается всегда!
***
Любую преграду, любую помеху
Желаю легко устранить я морпеху,
Приказ командира в кратчайшие сроки
Желаю исполнить без всякой мороки!
Всегда идеалы свои утверждать!
Пусть все на морпеха с восторгом глядят!
Пехоте морской и морпеху — виват!
***
Друзья мои, морские пехотинцы,
Всех с праздником, Отечества сыны!
Россия верит в вас. Она вами гордиться.
Вы своим детям служите примером,
как жить по чести и любить свой край.
На море и на суше, ежедневно, -
сам погибай, а друга – выручай!
Любви вам близких, радости, удачи,
морские пехотинцы – соль земли.
Улыбок женских, нежности в придачу.
***
Волны, бьются волны в море синем,
В форме ты стоишь своей красивой.
В небе над тобою вьется птица,
Как душа морского пехотинца.
Поздравляю, крепко поздравляю,
Счастья от души тебе желаю,
Песней я хочу поздравить друга!
Праздник отметить с другом охота!
Выпьем-ка вместе, морская пехота!
***
Привет! От друзей в День пехоты морской
Прими пожеланья с открытой душой!
Всегда ты и добр, и искренен с нами –
Так что ж пожелать тебе? Слушай, приятель:
Пусть благоволит к тебе свыше Создатель,
Пусть нужную дверь пред тобою откроет,
И жизнь в соответствии будет с мечтою!
***
Кто ничего на свете не боится?
Немало в мире смелых, удалых!
Нельзя, пожалуй, сравнивать других.
Ты принимай сегодня поздравление –
Вода и суша пусть благоволят!
Желаю тебе радости, везенья,
Добра, успеха – много лет подряд!
***
Бывает в людях качество одно.
Когда строчит в горячке пулемет,
Один лежит, другой бежит вперед.
И так во всем, и всюду, и всегда,
Когда на плечи свалится беда,
Когда за горло жизнь тебя возьмет,
Один лежит, другой бежит вперед.
Ну, что поделать, видно так заведено…
Мой первый тост и мой последний тост
За тех, кто поднимался в полный рост!
***
Сегодня День морской пехоты -
День лучших сынов армии и флота.
Мы самых смелых из парней
Хотим поздравить дружно поскорей.
А каждый день - счастливым, безопасным.
Мы в этот день хотим вам поклониться
За то, что охраняете Родины границы.
За то, что бережете наш покой
И в холода, и в дождь, и в жуткий зной.
***
Сегодня тебя мне, морская пехота,
Ведь нынче — твой день и твой праздник в стране!
«Морпеху — Ура!» - Крикнуть хочется мне!
Спасибо тебе, что хранишь от врага
Морские просторы ты и берега,
Спасибо за мужество, стойкость и честь,
Спасибо, морпех дорогой, что ты есть!
Надежнее нету и крепче оплота,
Так пусть же всегда, дорогой наш морпех,
Ждут слава, награды тебя и успех!
***
Морская пехота, коллеги мои,
Вы доблесть и гордость Российской державы!
Служите на радость Великой страны.
Вас с праздником всех! Счастья, мира и славы!
Как дом свой родной от врага защищайте.
И русскую землю, как деды, отцы,
и прадеды ваши, как мать почитайте!
Источник: oloveza.ru