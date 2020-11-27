Замечательные и мужественные стихи с Днем Морпеха 27 ноября 2020 года

С Днем Морской Пехоты - 27 ноября 2020 года

Есть что-то романтическое и манящее в профессии моряков, ведь они могут по воде преодолевать огромные расстояния, видеть множество стран, а также наблюдать за жизнью морских существ, которые не могут не завораживать. Поэтому и служба в военно-морском флоте – это особенная служба, которая не похожа на службу в других родах войск. В России День морской пехоты отмечают 27 ноября. Морская пехота успешно используется для проведения морских боев. Она может действовать самостоятельно, а может и совместно с сухопутными войсками. Вместе с тем морская пехота патрулирует побережье: военно-морские базы и порты. Наши моряки сражались во многих боях, как за свою родину, так и на территории других государств.

***

Не на море, не на суше,



Это знает каждый,Нет парней, морпехов круче,Смелых и отважных!В рукопашной вы лихие,С хваткой неизменной,На подбор все удалые,С выправкой отменной!Грудью стали за державу,Всех врагов громили,И в боях почет и славу,С честью заслужили!Неба мирного вам, братцы,Солнца над Отчизной,Честь иметь и наслаждаться,Службою отличной!

***

Ты – пехотинец морской.

Сколько же гордости в этом!

Ждут все родные с тоской:

Где тебя носит по свету?

Ты возвращайся скорей

С трудных и жестких заданий,

Будь с каждым днем все сильней,

Сверху не знай нареканий.

***

В морпеха день тебе желаю,

Дружище, радости и сил,

Тебя душевно поздравляю,

Хочу, чтоб ты счастливым был!

Чтоб благородные стремленья

Тебя к успехам привели,

Чтоб были громкими свершенья,



А все твои мечты сбылись!

***

Войска смелые морские,

Что пехотою зовутся

Бросят берега чужие,

Вихрем в море пронесутся

И отметят день прекрасный,

Славный День морской пехоты!



Труд их бравый и опасныйНе зависит от погоды!Так пускай им светит солнцеДень за днем, из года в год.Выпьем мы за них до донца.Счастья вам! Полный вперед!

***

Морской пехоте сегодня слова,



Стихи, подарки, комплименты,Салют сегодня в вашу честь,Все праздничные элементы!Желаем ярких дней, здоровья,Удач, улыбок и всех благ!Пусть будет радость ежегодноПриносить с собой кураж!

***

Праздник в двери к нам стучится,

Есть в нем боевое что-то.

Всем мечтам желаю сбыться

В торжество морской пехоты!

Пусть ты будешь сильным, смелым,

Ловким, удалым, умелым.

Пехотинцем самым лучшим –

Счастья и благополучия!

***

Мы вас поздравляем от сердца,

От всей поздравляем души!

В морскую пехоту все дверцы

Заманчивы и хороши!

Пусть близкие дарят заботу,

Любимые дарят любовь!

Желаем вам помнить пехоту,



И думать о ней вновь и вновь!

***

С днем морпеха хотим мы поздравить

Тех, кто готов Россию прославить,

И защитить морскую державу,

Тех, кем гордиться можно по праву!

Ратным трудом, отвагой и честью

Славится флот — мы скажем без лести.



Всем морякам желаем мы мира,Счастья, удач, семь футов под килем!

***

С Днем морской пехоты поздравления прими,

Ты легко и с удовольствием служи!

Служба пусть бывает нелегко,

Но, однако, верим мы в тебя!

Ты вынослив очень и отважен,



И для нас ты очень важен!Доброго здоровья и тепла,Пусть все получается всегда!

***

Любую преграду, любую помеху

Желаю легко устранить я морпеху,

Приказ командира в кратчайшие сроки

Желаю исполнить без всякой мороки!



Всегда впереди быть, всегда побеждать,Всегда идеалы свои утверждать!Пусть все на морпеха с восторгом глядят!Пехоте морской и морпеху — виват!

***

Друзья мои, морские пехотинцы,

Всех с праздником, Отечества сыны!

Россия верит в вас. Она вами гордиться.



А вместе с ней и деды и отцы!Вы своим детям служите примером,как жить по чести и любить свой край.На море и на суше, ежедневно, -сам погибай, а друга – выручай!Любви вам близких, радости, удачи,морские пехотинцы – соль земли.Улыбок женских, нежности в придачу.На море штиля, в небе синевы!

***

Волны, бьются волны в море синем,

В форме ты стоишь своей красивой.

В небе над тобою вьется птица,

Как душа морского пехотинца.

Поздравляю, крепко поздравляю,

Счастья от души тебе желаю,



Пусть тебя минуют шторм и вьюга,Песней я хочу поздравить друга!Праздник отметить с другом охота!Выпьем-ка вместе, морская пехота!

***

Привет! От друзей в День пехоты морской

Прими пожеланья с открытой душой!

Всегда ты и добр, и искренен с нами –



Да разве все скажешь простыми словами!Так что ж пожелать тебе? Слушай, приятель:Пусть благоволит к тебе свыше Создатель,Пусть нужную дверь пред тобою откроет,И жизнь в соответствии будет с мечтою!

***

Кто ничего на свете не боится?

Немало в мире смелых, удалых!



Но с храбростью морского пехотинцаНельзя, пожалуй, сравнивать других.Ты принимай сегодня поздравление –Вода и суша пусть благоволят!Желаю тебе радости, везенья,Добра, успеха – много лет подряд!

***

Бывает в людях качество одно.



Оно дано нам или не дано.Когда строчит в горячке пулемет,Один лежит, другой бежит вперед.И так во всем, и всюду, и всегда,Когда на плечи свалится беда,Когда за горло жизнь тебя возьмет,Один лежит, другой бежит вперед.Ну, что поделать, видно так заведено…Давайте в рюмки разольем вино.Мой первый тост и мой последний тостЗа тех, кто поднимался в полный рост!

***

Сегодня День морской пехоты -

День лучших сынов армии и флота.

Мы самых смелых из парней

Хотим поздравить дружно поскорей.



Пускай над вами небо будет ясным,А каждый день - счастливым, безопасным.Мы в этот день хотим вам поклонитьсяЗа то, что охраняете Родины границы.За то, что бережете наш покойИ в холода, и в дождь, и в жуткий зной.

***

Сегодня тебя мне, морская пехота,



Поздравить сердечно ну очень охота,Ведь нынче — твой день и твой праздник в стране!«Морпеху — Ура!» - Крикнуть хочется мне!Спасибо тебе, что хранишь от врагаМорские просторы ты и берега,Спасибо за мужество, стойкость и честь,Спасибо, морпех дорогой, что ты есть!Надежнее нету и крепче оплота,Чем наша родная морская пехота!Так пусть же всегда, дорогой наш морпех,Ждут слава, награды тебя и успех!

***

Морская пехота, коллеги мои,

Вы доблесть и гордость Российской державы!

Служите на радость Великой страны.

Вас с праздником всех! Счастья, мира и славы!



Бескрайнее море, поля и сады,Как дом свой родной от врага защищайте.И русскую землю, как деды, отцы,и прадеды ваши, как мать почитайте!

Источник: oloveza.ru