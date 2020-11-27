Лунный календарь подходящих для зачатия дней в 2021 году на каждый месяц

В дни Полнолуний и Новолуний есть риски не выносить долгожданное дитя. Также с осторожностью нужно относиться к дням затмений, энергетика которых противоречива и может сыграть злую шутку с характером новорожденного.

Многие пары знают, что зачатие ребенка в определенные дни, фазы Луны и месяцы сильно влияет на характер новорожденного

Зачатие и рождение ребенка — большое счастье для любящей семьи. В 2021 году тем, кто хочет стать родителями, на помощь придет лунный календарь зачатия. В нем отражены наиболее благоприятные дни и даты, в которые с большей вероятностью получится зачать ребенка определенного пола.

Многие пары знают, что зачатие ребенка в определенные дни, фазы Луны и месяцы сильно влияет на характер новорожденного. Эксперты рекомендуют познакомиться с тем, какие месяцы удачны для рождения девочек, а в какие рождение мальчика будет более предпочтительным.

Какие дни не подходят для зачатия

Известно, что Луна влияет на все живое. В дни Полнолуний и Новолуний есть риски не выносить долгожданное дитя. Также с осторожностью нужно относиться к дням затмений, энергетика которых противоречива и может сыграть злую шутку с характером новорожденного. Верующим людям стоит запомнить дни крупных православных праздников и постов, во время которых близость не желательна.

Зачать ребенка определенного пола можно, если знать день зачатия и обратить внимание на созвездие, в котором пребывает Луна. Есть мужские Знаки: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей, а также женские: Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы. Также расчет пола ребенка можно провести с помощью даты зачатия.

Январь

Январское зачатие дарит детей с волевым характером, и родителям важно с раннего детства оберегать малышей от конфликтов и разногласий, чтобы вырастить сильных и не обозленных личностей. Этот месяц лучше всего подходит для зачатия мальчиков.

Зачатие мальчика: 1-2, 5-6, 10-11, 14-15, 18-20, 23-25, 29.

Зачатие девочки: 3-4, 7-9, 12, 16-17, 21-22, 26-27, 30-31.

Февраль

Самый короткий месяц в году богат на творческих личностей. Родители должны быть внимательны к малышам, чтобы не ранить их тонкие душевные струны, а также окружить их заботой и поддержкой в моменты взросления.

Дни для зачатия мальчика: 2-3, 6-7, 10, 15-16, 20-21, 25-26.

Дни для зачатия девочки: 1, 4-5, 8-9, 12-14, 17-19, 22-24.

Март

Дети, зачатые в марте, обладают волевым характером, но они более покладисты, чем малыши января. Это месяц прирожденных адвокатов и защитников.

Дни для зачатия детей мужского пола: 1-2, 5-6, 9-11, 14-16,19-21, 24-25, 29.

Дни для зачатия детей женского пола: 3-4, 7-8, 12, 17-18, 22-23, 26-27, 30-31.

Апрель

Апрель дарит позитивный характер и оптимизм, благодаря которым дети проще переживают невзгоды и не упускают возможность достичь поставленной цели.

Время для зачатия мальчика: 1-2, 6-7, 10-11, 15-17, 20-22, 25-26, 29-30.

Время для зачатия девочки: 3-5, 8-9, 13-14, 18-19, 23-24, 28.

Май

В мае получится зачать подвижного и непоседливого малыша, которому в будущем легко дадутся спортивные достижения.

Майское зачатие мальчика: 3-4, 8-9, 13-14, 18-19, 22-23, 27, 30-31.

Майское зачатие девочки: 1-2, 5-7, 10, 12, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29.

Июнь

Июнь наделяет детей спокойным и уравновешенным характером, умением быстро находить источники финансового благополучия и свое место под солнцем.

Время для зачатия мальчика: 1, 4-5, 9, 14-15, 18-20, 23, 27-28.

Время для зачатия девочки: 2-3,6-8, 11-13, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30.

Июль

Июльские дети отличаются мягким характером и некоторой инфантильностью, и родителям важно с ранних лет приучать отпрысков к необходимой самостоятельности.

Дни для зачатия наследника: 1-3, 6-8,11-12, 16-17, 20-21, 25, 29-30.

Дни для зачатия наследницы: 4-5, 9, 13-15, 18-19, 22-23, 26-28, 31.

Август

Августовские малыши с ранних лет проявляют самостоятельность и волевой характер, однако им может помешать излишняя эмоциональность, справляться с которой должны научить родители.

Августовские мальчики: 2-4, 7, 9, 12-13, 16-17, 20-21, 25-26, 30-31.

Августовские девочки: 1, 5-6, 10-11, 14-15, 18-19, 23-24, 27-29.

Сентябрь

Дети, зачатые в сентябре, обладают пытливым разумом, однако непоседливость может стать причиной множества неприятностей. Родителям эти детей важно учить малышей усидчивости.

Дни для зачатия мальчика: 4-5, 8-9, 12-14, 17-18, 22-23, 26-28.

Дни для зачатия девочки: 1-3, 6, 10-11, 15-16, 19-20, 24-25, 29-30.

Октябрь

В октябре лучше всего планировать зачатие девочек. Они вырастают спокойными, но знающими себе цену и умеющими отстоять свое мнение. Это месяц тех, кто умеет не только сопереживать, но и оказывать поддержку.

Дни для зачатия мальчика в октябре: 1-2, 7, 10-11, 14-15, 19, 23-25, 28-30.

Дни для зачатия девочки в октябре: 3-5, 8-9, 12-13, 16-18, 21-22, 26-27, 31.

Ноябрь

Ноябрь — месяц, когда выше вероятность зачатия гениальной личности. В этом месяце к зачатию ребенка нужно подходить с ответственностью, ведь воспитать разносторонне одаренного малыша — непростая задача.

Дни для зачатия мальчика: 2-3, 6-7, 10-11, 15-16, 20-21, 25-26, 29-30.

Дни для зачатия девочки: 1, 4, 8-9, 12-14, 17-18, 22-24, 27-28.

Декабрь

В декабре высок шанс зачать ребенка, силе воли которого можно позавидовать. Обостренное чувство справедливости и железная воля могут стать причиной развития конфликтной личности, и задачей родителей будет направить энергию малыша в мирное русло.

Декабрьские мальчики: 1, 5, 8-9, 12-13, 17-18, 22-23, 27-28, 31.

Декабрьские девочки: 2-3, 6-7, 10-11, 14-16, 20-21, 24-26, 29-30.

Зачать и выносить здоровое дитя — ответственная задача, поэтому так важно не только наблюдаться у лечащего врача и вести здоровый образ жизни, но и защищать дитя от возможного влияния недоброжелателей с помощью проверенных заговоров и оберегов.

Источник: dailyhoro.ru