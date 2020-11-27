Лунный календарь подходящих для зачатия дней в 2021 году на каждый месяц

Зачатие и рождение ребенка — большое счастье для любящей семьи. В 2021 году тем, кто хочет стать родителями, на помощь придет лунный календарь зачатия. В нем отражены наиболее благоприятные дни и даты, в которые с большей вероятностью получится зачать ребенка определенного пола.
Многие пары знают, что зачатие ребенка в определенные дни, фазы Луны и месяцы сильно влияет на характер новорожденного. Эксперты рекомендуют познакомиться с тем, какие месяцы удачны для рождения девочек, а в какие рождение мальчика будет более предпочтительным.
Какие дни не подходят для зачатия
Известно, что Луна влияет на все живое. В дни Полнолуний и Новолуний есть риски не выносить долгожданное дитя. Также с осторожностью нужно относиться к дням затмений, энергетика которых противоречива и может сыграть злую шутку с характером новорожденного. Верующим людям стоит запомнить дни крупных православных праздников и постов, во время которых близость не желательна.
Зачать ребенка определенного пола можно, если знать день зачатия и обратить внимание на созвездие, в котором пребывает Луна. Есть мужские Знаки: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей, а также женские: Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы. Также расчет пола ребенка можно провести с помощью даты зачатия.
Январь
Январское зачатие дарит детей с волевым характером, и родителям важно с раннего детства оберегать малышей от конфликтов и разногласий, чтобы вырастить сильных и не обозленных личностей. Этот месяц лучше всего подходит для зачатия мальчиков.
Зачатие мальчика: 1-2, 5-6, 10-11, 14-15, 18-20, 23-25, 29.
Зачатие девочки: 3-4, 7-9, 12, 16-17, 21-22, 26-27, 30-31.
Февраль
Самый короткий месяц в году богат на творческих личностей. Родители должны быть внимательны к малышам, чтобы не ранить их тонкие душевные струны, а также окружить их заботой и поддержкой в моменты взросления.
Дни для зачатия мальчика: 2-3, 6-7, 10, 15-16, 20-21, 25-26.
Дни для зачатия девочки: 1, 4-5, 8-9, 12-14, 17-19, 22-24.
Март
Дети, зачатые в марте, обладают волевым характером, но они более покладисты, чем малыши января. Это месяц прирожденных адвокатов и защитников.
Дни для зачатия детей мужского пола: 1-2, 5-6, 9-11, 14-16,19-21, 24-25, 29.
Дни для зачатия детей женского пола: 3-4, 7-8, 12, 17-18, 22-23, 26-27, 30-31.
Апрель
Апрель дарит позитивный характер и оптимизм, благодаря которым дети проще переживают невзгоды и не упускают возможность достичь поставленной цели.
Время для зачатия мальчика: 1-2, 6-7, 10-11, 15-17, 20-22, 25-26, 29-30.
Время для зачатия девочки: 3-5, 8-9, 13-14, 18-19, 23-24, 28.
Май
В мае получится зачать подвижного и непоседливого малыша, которому в будущем легко дадутся спортивные достижения.
Майское зачатие мальчика: 3-4, 8-9, 13-14, 18-19, 22-23, 27, 30-31.
Майское зачатие девочки: 1-2, 5-7, 10, 12, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29.
Июнь
Июнь наделяет детей спокойным и уравновешенным характером, умением быстро находить источники финансового благополучия и свое место под солнцем.
Время для зачатия мальчика: 1, 4-5, 9, 14-15, 18-20, 23, 27-28.
Время для зачатия девочки: 2-3,6-8, 11-13, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30.
Июль
Июльские дети отличаются мягким характером и некоторой инфантильностью, и родителям важно с ранних лет приучать отпрысков к необходимой самостоятельности.
Дни для зачатия наследника: 1-3, 6-8,11-12, 16-17, 20-21, 25, 29-30.
Дни для зачатия наследницы: 4-5, 9, 13-15, 18-19, 22-23, 26-28, 31.
Август
Августовские малыши с ранних лет проявляют самостоятельность и волевой характер, однако им может помешать излишняя эмоциональность, справляться с которой должны научить родители.
Августовские мальчики: 2-4, 7, 9, 12-13, 16-17, 20-21, 25-26, 30-31.
Августовские девочки: 1, 5-6, 10-11, 14-15, 18-19, 23-24, 27-29.
Сентябрь
Дети, зачатые в сентябре, обладают пытливым разумом, однако непоседливость может стать причиной множества неприятностей. Родителям эти детей важно учить малышей усидчивости.
Дни для зачатия мальчика: 4-5, 8-9, 12-14, 17-18, 22-23, 26-28.
Дни для зачатия девочки: 1-3, 6, 10-11, 15-16, 19-20, 24-25, 29-30.
Октябрь
В октябре лучше всего планировать зачатие девочек. Они вырастают спокойными, но знающими себе цену и умеющими отстоять свое мнение. Это месяц тех, кто умеет не только сопереживать, но и оказывать поддержку.
Дни для зачатия мальчика в октябре: 1-2, 7, 10-11, 14-15, 19, 23-25, 28-30.
Дни для зачатия девочки в октябре: 3-5, 8-9, 12-13, 16-18, 21-22, 26-27, 31.
Ноябрь
Ноябрь — месяц, когда выше вероятность зачатия гениальной личности. В этом месяце к зачатию ребенка нужно подходить с ответственностью, ведь воспитать разносторонне одаренного малыша — непростая задача.
Дни для зачатия мальчика: 2-3, 6-7, 10-11, 15-16, 20-21, 25-26, 29-30.
Дни для зачатия девочки: 1, 4, 8-9, 12-14, 17-18, 22-24, 27-28.
Декабрь
В декабре высок шанс зачать ребенка, силе воли которого можно позавидовать. Обостренное чувство справедливости и железная воля могут стать причиной развития конфликтной личности, и задачей родителей будет направить энергию малыша в мирное русло.
Декабрьские мальчики: 1, 5, 8-9, 12-13, 17-18, 22-23, 27-28, 31.
Декабрьские девочки: 2-3, 6-7, 10-11, 14-16, 20-21, 24-26, 29-30.
Зачать и выносить здоровое дитя — ответственная задача, поэтому так важно не только наблюдаться у лечащего врача и вести здоровый образ жизни, но и защищать дитя от возможного влияния недоброжелателей с помощью проверенных заговоров и оберегов.
Источник: dailyhoro.ru