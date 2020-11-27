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Новые меры материальной поддержки могут ввести для студентов России

16:20 27.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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В этот раз речь идет о студентах вузов и колледжей. Предлагается учредить для них так называемый студенческий капитал.

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Студенческим капиталом планируется обозначить единовременную выплату с фиксированной суммой

Законопроект об учреждении студенческого капитала внесен в Госдуму РФ на рассмотрение парламентариев. Известно, что инициатива возникла у Сергея Миронова и еще группы народных избранников. Предполагается, что единовременная материальная поддержка молодежи позволит им обрести стартовый капитал после окончания вуза.

 Что представляет собой студенческий капитал

В России может быть введена новая мера социальной поддержки граждан. В этот раз речь идет о студентах вузов и колледжей. Предлагается учредить для них так называемый студенческий капитал. Соответствующий законопроект № 1061478-7 О внесении изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесен в Госдуму и опубликован для ознакомления.

Согласно положениям, студенческим капиталом планируется обозначить единовременную выплату с фиксированной суммой.  Она должна будет назначаться в течение месяца со дня окончания процесса обучения тем студентам, которые закончили государственные вузы и колледжи.

Цель выдачи средств – их использование для оплаты проезда к месту работы по специальности, расходов по провозу имущества, суточных расходов, первичной аренды или же ремонта жилья во время или после трудоустройства. Также капиталом можно будет оплатить коммуналку или же расходы на содержание детей в дошкольных учреждениях.

Размер студенческого капитала, предлагаемого чиновниками для студентов

Как именно будут распределяться суммы студенческого капитала в случае одобрения новой инициативы, пока не ясно, однако предполагается, что для этих целей будут созданы отдельные банковские счета и пластиковые карты, куда и будут далее осуществляться денежные переводы.

Авторами законопроекта предлагается учредить выплаты в размере 500 тыс. рублей для студентов, окончивших вузы. Тем же, кто получает среднее профессиональное образование, выплату сократят в 2 раза. В то же время, по некоторым объективным обстоятельствам выпускникам может быть назначен повышенный студенческий капитал, размер которого будет равен 700 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что претендовать на выплаты могут не только бюджетники, но и те, кто обучается на договорной основе за средства физических лиц.

В данном случае есть и обратная сторона медали. Если же выпускник в течение года не найдет себе официальное место работы, нему предстоит возместить государству выплаченную сумму студенческого капитала.

Кто сможет получить студенческий капитал

Согласно данным, предоставленным авторами законопроекта, на выделение студенческого капитала со стороны государства могут претендовать молодые люди, которые только окончили высшее учебное заведение и нуждаются в материальной помощи, чтобы «как следует встать на ноги».

Отдельно следует обратить внимание, что правом пользования студенческим капиталом будут наделены лишь те студенты, которые обучаются очно, а также за весь период обучения проявили успехи в самом образовательном процессе.

Мнение российского правительства по вопросу учреждения студенческого капитала

Совершенно не согласны с предлагаемой мерой в правительстве страны. Свою точку зрения там поясняют тем, что новую выплату невозможно будет называть студенческой, так как назначаться денежная сумма, согласно предложению чиновников, должна будет уже после окончания вуза.

Помимо этого, в правительстве считают, что сумма студенческого капитала и вовсе не обоснована. Откуда взяты цифры, и как они могут быть израсходованы по назначению, также пока не понятно. Впрочем, мало ясности и  вопросе финансирования самой программы в случае ее реализации. Таким образом, пока учреждение студенческого капитала в России остается под большим вопросом.

Источник: 1rre.ru

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