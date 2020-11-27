27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Индексация пенсий в 2021 году почти в два раза обгонит инфляцию: размеры песнии по годам

13:38 27.11.2020 Фото: pixabay
1

Средняя социальная пенсия в 2021-м составит 10 058,39 руб., в 2022-м – 10 768 руб., а в 2023-м – 11 057,02 руб.

% name% title
Размер социальной пенсии в России увеличится на 2,6% с 1 апреля 2021-го

Депутаты Госдумы России в минувший вторник рассмотрели во втором чтении проект закона о бюджете ПФР на 2021-й и плановый период 2022-2023 гг. На 1 января запланирована индексация страховых пенсий граждан на 6,3%, и это будет в 1,7 раза выше, чем уровень инфляции за уходящий год, следует из документа.

Рост пенсий в 2022 году составит 5,9% (в 1,6 раза выше инфляции за 2021-й), а в 2023-м пенсии российских граждан вырастут, как ожидается, на 5,6% (в 1,4 раза выше инфляции, прогнозируемой экономистами на 2022-й).

Индексация пенсий с 1 января 2021 года: кому и на сколько повысят выплаты

Пенсионный коэффициент будет равен с 1 января 2021-го 98,86 руб., а фиксированную выплату к страховым пенсиям установили на уровне 6 044,48 руб.

Размер социальной пенсии в России увеличится на 2,6% с 1 апреля 2021-го. В 2022-м рост этой выплаты достигнет 8,5%, а в 2023 году – 0,9%.

Прожиточный минимум российских пенсионеров

Прогнозы по прожиточному минимуму (ПМ) пенсионеров в России выглядят так:

  • 2021 г. – 10 022 руб.;
  • 2022 г. – 10 115 руб.;
  • 2023 г. – 10 818 руб.

Средние размеры пенсий неработающих пенсионеров

Средняя пенсия в нашей стране в наступающем году составит, как ожидается, 16 209,32 рубля, в 2022-м выплата достигнет 16 982,16, а в 2023 году – отметки в 17 736,22 рубля.

Средняя страховая пенсия по старости неработающего пенсионера:

  • 2021 г. – 17 443,40 руб.;
  • 2022 г. – 18 368,54 руб.;
  • 2023 г. – 19 294,07 руб.

Социальные и накопительные пенсии россиян

Средняя социальная пенсия в 2021-м составит 10 058,39 руб., в 2022-м – 10 768 руб., а в 2023-м – 11 057,02 руб.

Накопительная пенсия гражданина России вырастет в 2021-м до уровня в 1 018 руб., в 2022-м она составит 1 932 руб., а в 2023-м – 2 012 руб.

Срочная пенсионная выплата в следующем году составит 2 101 руб., в 2022-м – 2 306 руб., а в 2023-м – 2 510 руб.

Заключение Счетной палаты

Из заключения Счетной палаты следует, что отношение среднегодовой величины пенсионной выплаты к зарплате снизится и достигнет в 2021-м отметки в 32,9%.

Источник: Пронедра

индексация пенсии пенсия размер пенсии социальная пенсия страховая пенсия
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это хороший рост размера пенсии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мадс Миккельсен сыграет Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» вместо Джонни Деппа
14:40 27-11-2020
Мадс Миккельсен сыграет Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» вместо Джонни Деппа
Розыск: стащил фрезер марки «Makita» из магазина воришка в Новосибирске
14:36 27-11-2020
Розыск: стащил фрезер марки «Makita» из магазина воришка в Новосибирске
Девушка рассказала иностранцам про Россию и сломала их. И «мясное желе» - не первый пункт в списке потрясений
14:30 27-11-2020
Девушка рассказала иностранцам про Россию и сломала их. И «мясное желе» - не первый пункт в списке потрясений
Ииндексацию пенсий работающим пенсионерам требуют профсоюзы у Путина
14:28 27-11-2020
Ииндексацию пенсий работающим пенсионерам требуют профсоюзы у Путина
Стоит ли ждать по 10 тысяч рублей на детей в декабре 2020 года из-за карантина
14:25 27-11-2020
Стоит ли ждать по 10 тысяч рублей на детей в декабре 2020 года из-за карантина
БердскБоролись за жизнь, как гладиаторы: Житейские советы от переболевшего COVID-19 Евгения Балыбина из Бердска
14:25 27-11-2020
Боролись за жизнь, как гладиаторы: Житейские советы от переболевшего COVID-19 Евгения Балыбина из Бердска
28 ноября 2020 года начало Рождественского поста: Важные традиции, обычаи и молитвы в этот день
14:20 27-11-2020
28 ноября 2020 года начало Рождественского поста: Важные традиции, обычаи и молитвы в этот день
Даже смотреть холодно! Бегает в шортах при -30 менеджер из Новосибирска
14:15 27-11-2020
Даже смотреть холодно! Бегает в шортах при -30 менеджер из Новосибирска
Остался без лекарств и поддержки инвалид с ампутированной ногой в Новосибирске. Прокуратура начала проверку
14:03 27-11-2020
Остался без лекарств и поддержки инвалид с ампутированной ногой в Новосибирске. Прокуратура начала проверку
Почему стали чаще пользоваться доставкой в 2020 году жители Новосибирской области
14:00 27-11-2020
Почему стали чаще пользоваться доставкой в 2020 году жители Новосибирской области