Индексация пенсий в 2021 году почти в два раза обгонит инфляцию: размеры песнии по годам

Средняя социальная пенсия в 2021-м составит 10 058,39 руб., в 2022-м – 10 768 руб., а в 2023-м – 11 057,02 руб.

Размер социальной пенсии в России увеличится на 2,6% с 1 апреля 2021-го

Депутаты Госдумы России в минувший вторник рассмотрели во втором чтении проект закона о бюджете ПФР на 2021-й и плановый период 2022-2023 гг. На 1 января запланирована индексация страховых пенсий граждан на 6,3%, и это будет в 1,7 раза выше, чем уровень инфляции за уходящий год, следует из документа.

Рост пенсий в 2022 году составит 5,9% (в 1,6 раза выше инфляции за 2021-й), а в 2023-м пенсии российских граждан вырастут, как ожидается, на 5,6% (в 1,4 раза выше инфляции, прогнозируемой экономистами на 2022-й).

Индексация пенсий с 1 января 2021 года: кому и на сколько повысят выплаты

Пенсионный коэффициент будет равен с 1 января 2021-го 98,86 руб., а фиксированную выплату к страховым пенсиям установили на уровне 6 044,48 руб.

Размер социальной пенсии в России увеличится на 2,6% с 1 апреля 2021-го. В 2022-м рост этой выплаты достигнет 8,5%, а в 2023 году – 0,9%.

Прожиточный минимум российских пенсионеров

Прогнозы по прожиточному минимуму (ПМ) пенсионеров в России выглядят так:

2021 г. – 10 022 руб.;

2022 г. – 10 115 руб.;

2023 г. – 10 818 руб.

Средние размеры пенсий неработающих пенсионеров

Средняя пенсия в нашей стране в наступающем году составит, как ожидается, 16 209,32 рубля, в 2022-м выплата достигнет 16 982,16, а в 2023 году – отметки в 17 736,22 рубля.

Средняя страховая пенсия по старости неработающего пенсионера:

2021 г. – 17 443,40 руб.;

2022 г. – 18 368,54 руб.;

2023 г. – 19 294,07 руб.

Социальные и накопительные пенсии россиян

Средняя социальная пенсия в 2021-м составит 10 058,39 руб., в 2022-м – 10 768 руб., а в 2023-м – 11 057,02 руб.

Накопительная пенсия гражданина России вырастет в 2021-м до уровня в 1 018 руб., в 2022-м она составит 1 932 руб., а в 2023-м – 2 012 руб.

Срочная пенсионная выплата в следующем году составит 2 101 руб., в 2022-м – 2 306 руб., а в 2023-м – 2 510 руб.

Заключение Счетной палаты

Из заключения Счетной палаты следует, что отношение среднегодовой величины пенсионной выплаты к зарплате снизится и достигнет в 2021-м отметки в 32,9%.

Источник: Пронедра