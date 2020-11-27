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Что такое выплаты на детей до 16 лет в России? Разъяснение - всем ли они достанутся

15:20 27.11.2020 Фото: pixnio
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Выплаты на детей в возрасте от трех до 16-ти полагаются в нашей стране каждой семье. Данную меру социальной поддержки власть ввела в уходящем году из-за пандемии коронавируса.

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Заявления для получения дополнительных выплат родителям нужно подавать через Интернет
Сюжет: Все пособия Путина
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Что такое выплаты на детей до 16 лет в России? Разъяснение - всем ли они достанутсяСтоит ли ждать по 10 тысяч рублей на детей в декабре 2020 года из-за карантинаЕщё 359 новостей

Обеспечение выплат российским семьям, воспитывающим детей, является одним из ключевых направлений деятельности правительства. О том, что представляют собой пособия на детей, не достигших 16-летнего возраста, читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Выплаты на детей в возрасте от трех до 16-ти полагаются в нашей стране каждой семье. Данную меру социальной поддержки власть ввела в уходящем году из-за пандемии коронавируса. Об особенностях журналистам рассказала юрист Татьяна Шадрина.

Комментарии юриста

«Важно, чтобы ребенку исполнилось 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020-го. Если совпадение есть, деньги за ребенка положены, — уточнила эксперт. — Если ему стукнуло 16, например, 10 мая или раньше, то в «льготную» категорию вы не попадаете».

Выплаты на детей до 16 лет: какие пособия существуют в России

Виды пособий на детей до 16 лет в 2020 году:

Пособие на ребенка, который родился в период с 11 мая 2004-го до 30 июня 2017-го. Сумма – 10 000 рублей. Деньги выдают родителям сразу, как только заявка получает одобрение. Заявления от граждан принимали до 1 октября уходящего года. Начисления стартовали 1 июня.

Июльское единовременное пособие. Сумма – 10 000 рублей. Выплаты были положены тем, кто ранее уже оформлял пособия на детей, не достигших 16-летнего возраста.

Выплаты родителям, состоящим на учете в Центрах занятости. Главное условие — лишиться работы они должны были после 1 марта 2020-го.

Как оформляют выплаты на детей до 16 лет: что нужно знать родителям

Заявления для получения дополнительных выплат родителям нужно подавать через Интернет. Простейший способ – на сайте «Госуслуги». Вся информация будет проверена в автоматическом режиме в Вашем профиле, и какие-либо дополнительные документы для этого не потребуются.

В «Личном кабинете» на официальном портале ПФР заявление должен заполнить один из родителей либо тот, кто официально воспитывает ребенка (на правах усыновителя).

Заявление на получение выплат на детей до 16 лет можно подать также лично специалисту отделения ПФР. В ряде российских субъектов заявления на детские выплаты принимают в МФЦ.

Необходимо указывать данные о ребенке, а также банковский счет. Из документов потребуются паспорт, свидетельство о рождении и СНИЛС.

Источник: Пронедра

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