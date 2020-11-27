Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег, при прояснениях изморозь. на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -17, -22°С, при облачности -10, -15°С, днем: -7, -12°С.
Заметет или подморозит? Прогноз погоды на 27 ноября в Бердске
06:30 27.11.2020
Ветер восточный 2-7 м/с.
Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег, при прояснениях изморозь. на дорогах местами гололедица.
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От редакции
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БердскЗаметет или подморозит? Прогноз погоды на 27 ноября в Бердске
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