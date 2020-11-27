Заметет или подморозит? Прогноз погоды на 27 ноября в Бердске

Ветер восточный 2-7 м/с.

Ветер восточный 2-7 м/с. Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег, при прояснениях изморозь. на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -17, -22°С, при облачности -10, -15°С, днем: -7, -12°С.

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