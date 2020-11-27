Доживут ли пенсионеры до получения накопительной части пенсионных денег

Работодатели в России отчисляют 16 процентов средств с каждой заработной платы на страховые пенсии, и именно из этих сумм осуществляются выплаты нынешним пенсионерам.

При ежемесячном заработке на уровне 10 000 рублей за один год Вы получите только один балл

Пенсии в России делятся на две части – это страховая и накопительная. Отчисления с заработных плат российских граждан направляли ранее на обеспечение ежемесячных выплат пенсионерам, однако, после 2002 года часть денег начали накапливать на личных пенсионных счетах.

Работодатели в России отчисляют 16 процентов средств с каждой заработной платы на страховые пенсии, и именно из этих сумм осуществляются выплаты нынешним пенсионерам. Еще шесть процентов с каждой зарплаты идут на накопительные пенсии. Взносы на них остаются при этом на индивидуальных пенсионных счетах. Предполагается выплата этих денег «в старости» – наряду со страховыми пенсиями, оплачиваемыми работающими гражданами.

Как получить накопительные пенсионные деньги тем, кто уже на пенсии: какие есть условия

Главные условия для получения пенсионных накоплений:

наличие их на счете;

достижение возраста 55 лет для женщин и 60-ти – для мужчин.

Важный момент! Повышение возраста выхода на заслуженный отдых в рамках пенсионной реформы на правила и порядок получения накопительных пенсий не повлияло.

Получение накопительных пенсионных денег единовременно

Срочные или пожизненные выплаты накопительных пенсионных денег назначают россиянам при:

достижении минимального стажа (в уходящем году – это 11 лет);

накоплении нужного числа пенсионных коэффициентов (в уходящем году – это 18,6);

расчетном размере ежемесячной выплаты из средств пенсионных накоплений не ниже пяти процентов от всей пенсии.

Если не соблюдено хотя бы одно из перечисленных условий, то речь будет идти о единовременной выплате – всю накопленную Вами сумму Вы получите сразу.

Уточним также, что численность баллов напрямую зависит от размера зарплаты. Например, при ежемесячном заработке на уровне 10 000 рублей за один год Вы получите только один балл.

Способы выплаты накопительных пенсионных денег в России

Способов – три:

Пожизненно. Для расчета суммы полагающихся Вам ежемесячно выплат разделите накопленное на 258 месяцев, т. е. на 21,5 лет. Речь идет об установленном правительством сроке дожития. Помните: если Вы обратитесь с просьбой о назначении такой пенсии позже, чем в 60 лет, то ежемесячная выплата окажется выше. Если накопительная часть не превышает пяти процентов от общего размера пенсии, то вам выплатят все деньги сразу. Правом на получение накопленных денег единовременно обладают, кроме прочего, россияне, получающие государственные пенсии и пенсии по инвалидности, а также выплаты вследствие потери кормильцев. Срочный режим. Получатели вправе устанавливать свои сроки (не менее 10 лет), на протяжении которых им будут выплачивать все их финансовые сбережения. Сумма платежа окажется в таком случае несколько выше, чем при пожизненном варианте.

Для получения накопительной части пенсии следует подать заявление страховщику – ПФР или НПФ. В тексте укажите вариант получения накопительных пенсионных денег – пожизненный либо срочный.

Источник: Пронедра