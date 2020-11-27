Могут ли повысить для россиян налоги, ответили в Госдуме

Повышение налога на добавленную стоимость до 20%, которое, по оценке Минфина, пополнит бюджет на 600 млрд руб. в год, поможет масштабному дорожному строительству в регионах.

В рамках трехсторонней комиссии были перераспределены средства в рамках корректировки бюджета

Повышение налога на добавленную стоимость до 20%, которое, по оценке Минфина, пополнит бюджет на 600 млрд руб. в год, поможет масштабному дорожному строительству в регионах, развитию сел и улучшению демографической ситуации. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Хотя рост НДС, который привел к фронтальному повышению цен на товары и услуги, является «непопулярной мерой», через год-два, по словам Гусевой, станут видны результаты дополнительного финансирования нацпроектов.

«Есть непопулярные меры, за которые нас жители ругают, но потом понимают, что эти же деньги идут на развитие», – заявила Гусева.

Она подчеркнула, что накануне в рамках трехсторонней комиссии были перераспределены средства в рамках корректировки бюджета. В число направлений, на которые будут потрачены средства, по словам Гусевой, были включены борьба с бедностью, социальное развитие села, поддержка промышленности и меры по стимулированию рождаемости.

«Все, что мы заложили в 2019, 2020, 2021 годах, – это пошаговое решение тех задач, которые перед нами ставил конкретный человек, – сказала Гусева, имея в виду президента Владимира Путина. – У нас когда-то и было 20% НДС, потом, на каком-то этапе, мы снижали до 18%, потому что жизнь в стране была легче, санкций не было. Мы же понимаем, что бюджет – это налоги».

«Еще Владимир Владимирович очень тонко обошел тему, что у нас из 146 млн жителей страны 46 млн пенсионеры, 30 млн – это дети и студенты, а из оставшихся, по данным за прошлый год, порядка 22 млн самозанятых, которые вообще не платят налоги», – сказала депутат, комментируя «Прямую линию» президента.

«Мы же должны понимать, что надо развивать инфраструктуру и удовлетворять потребности людей, тех, которые задают сегодня вопросы на прямой линии, ведь все вопросы конкретные – про мусор, про коммуникации», – добавила она.

По словам Гусевой, дополнительные налоговые поступления позволили регионам провести масштабный ремонт дорог. «Эта непопулярная мера дала нам возможность сделать ремонт региональных дорог, мы только федеральные дороги в регионах делали, а сегодня мы региональные дороги делаем. Остались только муниципальные, и то многие губернаторы говорят – у нас и на это денег нет. Но мы же не можем за счет федерального бюджета решить все вопросы местного значения», – заключила парламентарий.

Источник: Конкурент