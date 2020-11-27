Какие новые услуги можно получить в МФЦ

После перевода трудовых книжек в электронный формат в МФЦ начали выдавать россиянам выписки из них. Ещё там можно получить справку о том, что человек относится к категории граждан предпенсионного возраста.

Во время приёма инспектор верифицирует личность обладателя загранпаспорта, повторно сканируя его отпечатки пальцев и сравнивая их с теми, которые уже записаны на чип

До 1 декабря 2021 года выдавать биометрические загранпаспорта в многофункциональных центрах продолжат сотрудники МВД. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 26 ноября. Всё дело в том, что власти не успели запустить в производство криптокабины — устройства, позволяющие россиянам самостоятельно регистрировать биометрические данные для оформления и активации загранпаспортов нового поколения. Предполагается, что через год такие устройства появятся в отделениях МФЦ по всей стране. «Парламентская газета» напоминает, как за последнее время расширился ассортимент услуг многофункциональных центров.

Эксперимент продолжается

Загранпаспорта нового образца содержат чип с биометрическими данными владельца — его отпечатками пальцев. Даже при подаче документов через МФЦ такой загранпаспорт нужно было забирать в отделении МВД. Этого требует более сложная процедура выдачи документа: во время приёма инспектор верифицирует личность обладателя загранпаспорта, повторно сканируя его отпечатки пальцев и сравнивая их с теми, которые уже записаны на чип. Только после этого он активирует электронный носитель, и загранпаспорт становится действующим.

С 2018 года в крупных городах биометрические паспорта стали выдавать в некоторых отделениях МФЦ, так как МВД делегировало туда своих сотрудников со всем необходимым оборудованием. Планировалось, что такие услуги они будут предоставлять до 1 декабря 2020 года, то есть это будет переходный период, в течение которого власти успеют оснастить отделения МФЦ новыми устройствами для снятия отпечатков пальцев, не требующих участия инспекторов в этих процедурах. Однако пандемия внесла свои коррективы.

Для оформления и выдачи загранпаспортов нового поколения крупный отечественный производитель разработал криптокабины. Они похожи на фотокабины, но в них также можно сканировать отпечатки пальцев, штрих-коды, данные паспортов и чипов. Суть в том, что всё это человек может делать самостоятельно, в том числе подтвердить свою личность и активировать загранпаспорт. Такие кабины начали тестировать с февраля этого года в отделениях МФЦ Москвы, Тулы и Краснодарского края. Летом из-за эпидемии коронавируса многофункциональные центры приостановили свою работу. Это, а также регулярно возникающие поводы по доработке криптокабин не позволили завершить их опытную эксплуатацию и запустить в промышленное производство, отмечали ранее в Минэкономразвития.

Альтернативой криптокабинам будут портативные комплексы регистрации биометрии, с которыми смогут работать обычные сотрудники МФЦ, а не правоохранители. Но и эти устройства пока не введены в эксплуатацию, уточнило ведомство в разъяснении к проекту постановления Правительства.

Поэтому было решено продлить на год срок, в течение которого выдавать новые загранпаспорта в МФЦ будут сотрудники правоохранительных органов.

Что нового можно сделать в МФЦ

В других сферах работы многофункциональных центров таких казусов не возникло, так что даже в условиях пандемии им удалось внедрить новые услуги. Ведь никто не отменял генеральной цели — перевести социальные услуги, а затем и вообще услуги всех государственных служб на принцип «одного окна» с минимумом неудобств для граждан.

«Сегодня важно развитие принципа «Все услуги в одном месте». Мы идём навстречу пожеланиям граждан и стараемся, чтобы на базе МФЦ оказывалось как можно больше госуслуг», — заявил в июле замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

Много новаций появилось в «Моих документах» осенью. Так, водители могут регистрировать там свои автомобили. Правда, новый сервис доступен только в офисах, оснащённых площадками для осмотра машины. Сведения о своём авто могут подать через МФЦ инвалиды, чтобы получить разрешение на бесплатную парковку. На очереди — оформление в «Моих документах» водительских прав после успешной сдачи экзамена ГИБДД, необходимый для этого нормативный акт сейчас готовит МВД.

С 1 сентября граждане и индивидуальные предприниматели имеют возможность оформить банкротство и списать долги во внесудебном порядке. Все процедуры также проводят в МФЦ.

После перевода трудовых книжек в электронный формат в МФЦ начали выдавать россиянам выписки из них. Ещё там можно получить справку о том, что человек относится к категории граждан предпенсионного возраста.

В Госдуме сейчас рассматривают несколько законопроектов, расширяющих возможности многофункциональных центров. Один из них позволит передавать через МФЦ сведения в налоговую службу о недвижимости и транспортных средствах.

В планах внедрить в МФЦ услугу по подаче документов в суд, рассказывал в апреле генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев. Он отмечал, что такая возможность есть уже в двух регионах России, вскоре сервис появится ещё в пяти, а затем распространится на всю страну.

Тем временем Минэкономразвития вынашивает идею о том, чтобы позволить многофункциональным центрам собирать биометрические данные россиян — записи их голосов, а также фото- и видео их внешности. Это будут использовать для идентификации граждан, желающих получить государственную услугу удалённо.

Источник: Парламентская газета