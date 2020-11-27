27 ноября - именины по церковному календарю

|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Аристарх
|от древнегреческого имени Аристархос: аристос - «наилучший» и архос - «правитель»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Виктор
|от латинского слова victor - «победитель»
|Гавриил
|от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
|Георгий
|от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Егор
|русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
|Константин
|от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Филипп
|от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»