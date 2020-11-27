27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

27 ноября - именины по церковному календарю

07:10 27.11.2020 Фото: Pixabay
0

По церковному православному календарю 27 ноября отмечается 19 именин: 18 мужских и 1 женские.

% name% title
С именинами!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Аристарх от древнегреческого имени Аристархос: аристос - «наилучший» и архос - «правитель»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Виктор от латинского слова victor - «победитель»
Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»

Женщины

Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
день ангела именинники именины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого вы сегодня поздравите с именинами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Добрые поздравительные открытки 27 ноября в День Оценщика
08:33 27-11-2020
Добрые поздравительные открытки 27 ноября в День Оценщика
Как за нами "шпионят" роботы-пылесосы? Секрет раскрыли ученые
08:30 27-11-2020
Как за нами
Что нельзя делать в церковный праздник 27 ноября 2020 года? Кого обязательно нужно угостить сегодня?
08:20 27-11-2020
Что нельзя делать в церковный праздник 27 ноября 2020 года? Кого обязательно нужно угостить сегодня?
Развеял самые устойчивые страхи и домыслы о COVID-19 эпидемиолог
08:15 27-11-2020
Развеял самые устойчивые страхи и домыслы о COVID-19 эпидемиолог
"Газовое оборудование» в Бердске представляет качественные бренды и быстрое сервисное обслуживание
08:15 27-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 27 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 27-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 27 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Едим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказал Роспотребнадзор
08:00 27-11-2020
Едим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказал Роспотребнадзор
Мужественные поздравления в день морской пехоты 27 ноября 2020 года для самых отважных мужчин
07:50 27-11-2020
Мужественные поздравления в день морской пехоты 27 ноября 2020 года для самых отважных мужчин
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 ноября 2020 в России и мире
07:40 27-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 ноября 2020 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник? Что нужно сделать в Заговенье 27 ноября 2020 года
07:20 27-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что нужно сделать в Заговенье 27 ноября 2020 года