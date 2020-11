Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 ноября 2020 в России и мире

День слушания музыки вечернего города - 27 ноября

• День морской пехоты ВМФ РФ

• Чёрная пятница (Black Friday)

• Всемирный день отказа от покупок (Buy Nothing Day)• День памяти святого апостола Филиппа• День оценщика• День бухгалтера в Татарстане• День работника ветеринарной службы Кубани• День кукурузы (National Maize Day) - США• День баварского кремового пирога (National Bavarian Cream Pie Day) - США• День чистки зубов (National Flossing Day) - США• День учителя - Испания• День авиации - Венесуэла• День семьи - Палау• День великих героев - Шри-Ланка• День здравоохранения - Таиланд• День благодарения (National Day of Thanksgiving) - Тёркс и Кайкос• День памяти студентов-медиков - Куба• День слушания (National Day of Listening) - США• День Ланкашира (Lancashire Day) - Великобритания• Именины у Григория, Анны, Дмитрия, Виктора• Куделица (Филиппово заговенье)

Важные даты

1095 – Папа римский Урбан II на Клермонском соборе провозглашает Первый крестовый поход.

1671 – правительственные войска овладели столицей повстанцев Степана Разина Астраханью.

1730 – сенат России издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».

1812 – сражение на Березине.



1895 – Альфред Нобель подписал своё завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.1922 – в РСФСР поступили в обращение новые купюры – достоинством в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.1980 – стартовал пилотируемый космический аппарат «Союз Т-3»; экипаж – Леонид Кизим, Олег Макаров, Геннадий Стрекалов, при этом Макаров первым из советских космонавтов совершает четвёртый космический полёт.1989 – взрыв Boeing 727 над Боготой, погибли 110 человек. Теракт был организован по указанию наркобарона Пабло Эскобара.2009 – крушение поезда «Невский экспресс».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend