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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 ноября 2020 в России и мире

07:40 27.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Список праздников России и мира 26 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День слушания музыки вечернего города - 27 ноября

• День морской пехоты ВМФ РФ
• Чёрная пятница (Black Friday)
• День слушания музыки вечернего города

• Всемирный день отказа от покупок (Buy Nothing Day)
• День памяти святого апостола Филиппа
• День оценщика
• День бухгалтера в Татарстане
• День работника ветеринарной службы Кубани
• День кукурузы (National Maize Day) - США
• День баварского кремового пирога (National Bavarian Cream Pie Day) - США
• День чистки зубов (National Flossing Day) - США
• День учителя - Испания
• День авиации - Венесуэла
• День семьи - Палау
• День великих героев - Шри-Ланка
• День здравоохранения - Таиланд
• День благодарения (National Day of Thanksgiving) - Тёркс и Кайкос
• День памяти студентов-медиков - Куба
• День слушания (National Day of Listening) - США
• День Ланкашира (Lancashire Day) - Великобритания
• Именины у Григория, Анны, Дмитрия, Виктора
• Куделица (Филиппово заговенье)

Важные даты

1095 – Папа римский Урбан II на Клермонском соборе провозглашает Первый крестовый поход.
1671 – правительственные войска овладели столицей повстанцев Степана Разина Астраханью.
1730 – сенат России издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».
1812 – сражение на Березине.

1895 – Альфред Нобель подписал своё завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.
1922 – в РСФСР поступили в обращение новые купюры – достоинством в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.
1980 – стартовал пилотируемый космический аппарат «Союз Т-3»; экипаж – Леонид Кизим, Олег Макаров, Геннадий Стрекалов, при этом Макаров первым из советских космонавтов совершает четвёртый космический полёт.
1989 – взрыв Boeing 727 над Боготой, погибли 110 человек. Теракт был организован по указанию наркобарона Пабло Эскобара.
2009 – крушение поезда «Невский экспресс».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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