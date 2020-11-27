На сколько вопросов ответит будущий мэр Бердска? Стали известны детали конкурса

Принимать документы начнут 4 декабря и закончат до 17 декабря. После этого будет неделя на проверку. Сам конкурс по выбору главы и сессия совета депутатов, где народные избранники проголосуют за финалистов-кандидатов, пройдет 25 декабря.

Стали известны детали конкурса на главу Бердска

Как пройдет конкурс по выбору главы Бердска? Детали "Курьер. Среда. Бердск" стали известны на внеочередной сессии совета депутатов 27 ноября. Напомним, здесь тайна была раскрыта - стала известна дата проведения конкурса. Кроме того в этот день выбрали членов комиссии для конкурса. Спикер горсовета Голубев надеется, что действующий мэр Евгений Шестернин будет участвовать в конкурсе.

Отметим, что принимать документы начнут 4 декабря и закончат до 17 декабря. После этого будет неделя на проверку. Сам конкурс по выбору главы и сессия совета депутатов, где народные избранники проголосуют за финалистов-кандидатов, пройдет 25 декабря. Депутаты планируют успеть всё сделать за один день. Успеют ли?

- На конкурсе будет проведена проверка знаний и способностей кандидатов занимать должность мэра. Всё будет зависеть от того, сколько будет претендентов. Они ответят на 30 вопросов. Если человек знает ответы, ему не нужно будет много на это времени, - рассказал Владимир Голубев.

Также напомним, кандидаты представят свои проекты развития Бердска и пройдут собеседования. За каждое задание им начислят баллы. Два кандидата, которые наберут больше всего баллов пройдут "в финал" на сессию горсовета. В итоге депутаты тайным голосованием выберут только одного из них, кто станет мэром Бердска на ближайшие 5 лет.

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