Кто выберет мэра Бердска на конкурсе 25 декабря 2020? Названы имена

Членов комиссии выбрали для конкурса по выбору мэра Бердска на сессии совета депутатов 27 ноября. Напомним, она стала внеочередной для рассмотрения всего одного вопроса - назначение даты конкурса и начала приема документов. Также напомним, спикер горсовета Голубев надеется, что действующий мэр Евгений Шестернин будет участвовать в конкурсе.
На сессии депутаты рассмотрели 4 кандидатуры от горсовета Бердска. Еще 4 кандидатуры будут представлены от губернатора Новосибирской области.
- От горсовета Бердска в конкурсную комиссию предлагаем кандидатуры спикера Владимира Голубев, депутата Елену Бороздину, представителя Министерства регионального развития Максима Зырянова и депутата Алексея Шаталова, - озвучил имена Голубев.
Некоторые депутаты возмутились и предложили в этот состав депутата Никулина. Но он сам отказался, так как, для того чтобы заниматься конкурсом, нужно много свободного времени.
- От губернатора должны в конкурсе должны стать членами комиссии министр регионального развития Яковлев, его заместители, также депутаты заксобрания Родина и Диденко, - рассказал спикер горсовета Голубев.