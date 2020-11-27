Скончался от коронавируса главврач больницы №3 Андрей Кошель

Андрея Кошеля коллеги и пациенты знали как грамотного руководителя, ответственного и высококомпетентного врача, отзывчивого, внимательного и тактичного человека.

Андрея Кошеля коллеги и пациенты знали как грамотного руководителя, ответственного и высококомпетентного врача, отзывчивого, внимательного и тактичного человека.

Главный врач городской больницы № 3 в Томске, где располагается респираторный госпиталь, доктор медицинских наук Андрей Кошель умер в томском НИИ кардиологии РАН из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Сегодня (в четверг) на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции в НИИ кардиологии скончался наш коллега, главный врач горбольницы № 3, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Кошель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за жизнь медика вели борьбу врачи сразу нескольких медицинских организаций региона. "Андрея Кошеля коллеги и пациенты знали как грамотного руководителя, ответственного и высококомпетентного врача, отзывчивого, внимательного и тактичного человека. Для всего медицинского сообщества это огромная потеря", - отмечается в сообщении.

Кошель родился в 1966 году в райцентре Первомайское Томской области. В 1989 году окончил лечебный факультет Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ, тогда - томского мединститута). После - работал хирургом в горбольнице № 3. С 2008 года возглавлял НИИ гастроэнтерологии имени Жерлова СибГМУ. Главврачом третьей горбольницы Томска был назначен в 2016 году.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 659 случаев заражения коронавирусной инфекцией (205 за последние сутки), выздоровел 12 431 пациент, умерли 157 человек.