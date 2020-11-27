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Пообещал покинуть Белый дом Трамп. Но при одном условии

10:00 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.

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Трамп пообещал уйти при голосовании выборщиков за Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена, который, по подсчетам СМИ, победил на выборах.
"Конечно, вы это и так знаете", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.
В то же время он заявил, что если выборщики проголосуют за Байдена, то "совершат ошибку".

Действующий глава государства добавил, что ему будет "очень сложно признать поражение". При этом он повторил обвинения в "массовом мошенничестве на выборах".

Трамп также сравнил инфраструктуру выборов в США со страной третьего мира.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
В последние сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.

Источник: РИА Новости

выборы сша Джозеф Байден
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