Рассказал о простом способе восстановить лёгкие после COVID врач. Он известен много веков

Врач рассказал, что поможет легким после коронавируса

Разрабатывать легкие после перенесенного COVID-19 можно с помощью приемов, эффективных при борьбе с хроническими обструктивными болезнями легких. Каких именно – объяснил в интервью радио Sputnik заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Реабилитировать пациентов после перенесенного в сложной форме коронавируса помогают специальные виды массажа. Прежде всего, они дают возможность увеличить процентное содержание кислорода в крови, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

"Лимфодренажную функцию нашего организма никто не отменял, массаж как никакой другой метод стимулирует эту функцию, а также стимулирует работу ворсинчатого эпителия наших бронхов. Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией. Но уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких. Это приносит хороший результат. Увеличивается, прежде всего, процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно после массажа и несет кислород, которым кровь обогащается в легких, по всему организму", – пояснил Андрей Кабычкин.



Массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких, и сочетать с другими видами лечения, чтобы добиться максимального эффекта.

"Все индивидуально, мы не можем применять стандарт, потому что разная степень поражения легких. Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме. Лучше, если это комплекс, изолированно каждый метод работает, но не так эффективно, как в комплексе", – отметил Андрей Кабычкин.

Врач также напомнил, что массаж и физиопроцедуры нельзя делать без назначения специалиста.