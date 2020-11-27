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Авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила полеты Ан-124 после инцидента в Новосибирске

10:15 27.11.2020 Фото: Anton Bannikov ©airliners.net/photo/Volga-Dnepr-Airlines
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13 ноября при экстренной посадке из-за проблем с двигателем самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Ан-124

Грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила полеты всех своих самолетов Ан-124 "Руслан" после того, как 13 ноября Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при экстренной посадке в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь перевозчика Марина Исайкина.
"Я подтверждаю факт приостановки (полетов Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" - прим. ТАСС), - сказала она. - Да это связано с инцидентом".

Всего в парке группы "Волга-Днепр" 12 таких самолетов. Также компания использует самолеты Ил-76, Boeing 747 и Boeing 737.

Грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" после вылета из Новосибирска в Вену утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. Самолет перевозил 84 тонны автозапчастей из Сеула в Вену. В ходе посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и фюзеляж. По факту инцидента проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Его максимальная грузоподъемность - 120 тонн, максимальная скорость - 865 километров в час, дальность полета с полной загрузкой - 4 800 километров, размах крыла - около 73 метров.

Источник: ТАСС

впп самолет экстренная посадка
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