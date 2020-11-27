«Будем биться до конца»: высказался против повышения тарифов на вывоз мусора Андрей Шимкив

Андрей Шимкив прокомментировал, как развивается ситуация с тарифами на вывоз мусора

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив прокомментировал, как развивается ситуация с тарифами на вывоз мусора.

Напомним, на второй сессии Заксобрания, которая проходила пятого ноября, депутаты регионального парламента рассмотрели причины повышения стоимости вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с ноября 2020 года для жителей Новосибирской области и поручили Председателю обратиться от имени Заксобрания к руководителю Федеральной антимонопольной службы.

«Сегодня мы этот вопрос не обсуждали, – сказал Андрей Шимкив, отвечая на вопросы журналистов 26 ноября в перерыве третьей сессии. – Потому что мы направили обращение в ФАС и руководителю Российского экологического оператора, до 13 декабря должен прийти ответ. Свои обещания сдерживаю. Подождем».

В обращении на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы России М. А. Шаскольского, подписанном А. И. Шимкивом, говорится, в частности: «В Новосибирской области сложилась парадоксальная ситуация, при которой ФАС России как орган, призванный ограничивать интересы монополий и способствовать развитию рыночных механизмов, сам игнорирует рыночные индикаторы (рыночные цены) и принуждает потребителей оплачивать услуги по монопольно завышенной, экономически необоснованной цене. И это происходит на фоне значительного падения уровня доходов населения, усиления социальной напряженности и беспрецедентных мер поддержки граждан и бизнеса, инициированных Президентом и Правительством Российской Федерации».

Еще одно обращение за подписью Андрея Ивановича Шимкива было адресовано Д. П. Буцаеву, генеральному директору НИК «Российский экологический оператор». В нем указывается, что законодательный орган Новосибирской области считает сложившуюся в регионе ситуацию с государственным регулированием тарифов в сфере обращения с ТКО критической. А кроме того, «решение ФАС России также не согласуется с заявлением заместителя генерального директора НИК «Российский экологический оператор» А. Макрушина от 16.11.2020 о том, что рост тарифов ограничивается предельным индексом Федеральной антимонопольной службы, происходит один раз в год в июле, и очередного повышения на 4 % стоит ожидать только с 01.07.2021».

Выражая обеспокоенность решением ФАС России, Законодательное Собрание Новосибирской области называет такое решение дискредитирующим реформу по обращению с ТКО в Новосибирской области и просит не допустить необоснованного роста тарифа на коммунальную услугу.

«Посмотрим, – говорит Андрей Шимкив. – У нас много вариантов. Не только, что я сказал по мосту. Мы можем настаивать на расторжении концессии. Можем действовать так, как действуют они: копить долги, как они копят перед нашими предприятиями ЖКХ. Можем в январе заплатить, раз концессия это предусматривает, а можем в декабре… Найдем варианты, будем биться до конца за снижение тарифа. По крайней мере, как декларируют по стране – четыре процента с июля 2021 года. Из этого будем исходить. Официально заявляется – четыре процента, почему в Новосибирской области 39? Мы изучили опыт соседей: в Алтайском крае – пять операторов по обращению с ТКО, в Красноярске – семь, в Иркутской области – два. Конкуренция между операторами позволяет сдерживать цены. В Новосибирской области – один. Пространство для маневра есть, дождемся ответа регоператора».

Источник: zsnso.ru