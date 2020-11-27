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"Адмирал Горшков" отстрелялся "Цирконами" по цели в Баренцевом море

10:07 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета — свыше тысячи километров.

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Прошли испытания ракеты

В акватории Северного Ледовитого океана прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.
Она стартовала с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Белом море и, преодолев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море.
"Скорость полета ракеты составила более восьми Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", — добавляется в релизе.

Предыдущие испытания состоялись в октябре.
По окончании тестов гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Помимо морской версии, Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета — свыше тысячи километров.

гипрезвуковая ракета циркон
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