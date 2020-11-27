Почему нельзя забирать лежащие на улице деньги, рассказал юрист

Оставлять находку себе без обращения в полицию или орган местного самоуправления, особенно если это денежные средства, опасно, ведь никто не знает историю их происхождения.

Юрист рассказал, почему нельзя забирать лежащие на улице деньги

Обычному гражданину, не подкованному в области юриспруденции, сложно сразу понять, что делать, если случайно нашел на улице чужие деньги. Обнаруженные средства являются находкой и должны иметь собственника, которому они принадлежат. В противном случае, тот кто нашел потерянную вещь рискует попасть под статью 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассказал агентству "Прайм" адвокат Юлия Кузнецова.

"Согласно ст. 227 ГК РФ находка — это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли. Нашедший денежные средства обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их или собственника. Данные сведения можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке и там есть какие-либо данные", — объясняет эксперт.

Если же неизвестен ни собственник денежных средств, ни лицо их потерявшее, то нашедший денежные средства обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Нашедший может хранить у себя найденные денежные средства, либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. При этом нашедший отвечает за утрату или повреждение денежных средств лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах найденной суммы, отмечает она.

Нужно написать заявление в письменном виде и изложить подробно все обстоятельства: где были найдены денежные средства, а также их размер. В заявлении также стоит указать, что Вы желаете, чтобы вещь передали в вашу собственность, если хозяин не найдется.

Если в течение шести месяцев с момента подачи заявления о находке собственник денежных средств не будет найден, то нашедший деньги приобретает право собственности на них. Согласно статье №39 НК РФ, налог за находку с человека не взимается.

В том случае, если нашедший откажется от приобретения денежных средств в собственность, то они поступают в муниципальную собственность.

"Нашедший денежные средства вправе потребовать от лица, уполномоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до 20% от найденной суммы, если заявил в полицию о находке. Если же нашедший деньги не заявил о находке или пытался их утаить, то право на вознаграждение не возникает", — добавляет Кузнецова.

Оставлять находку себе без обращения в полицию или орган местного самоуправления, особенно если это денежные средства, опасно, ведь никто не знает историю их происхождения, возможно она имеет криминальный характер, — отмечает адвокат.

Есть вероятность, что найденные деньги были предметом преступного посягательства и добыты преступным путем. Если установят, что они находятся у вас и вы не сообщили в полицию об их обнаружении, то со стороны правоохранительных органов к нашедшему будет много вопросов. Существует и вероятность оказаться в числе подозреваемых лиц, совершивших преступление, направленное на незаконный захват данных денежных средств, заключила Кузнецова.

Источник: 1prime.ru