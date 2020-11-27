"У нас что, повальный морг?": Собирают подписи губернатору Травникову против дистанционки родители из школ Бердска. Дети слепнут и в депрессии

Школьники мучаются от дистанционки. И родители тоже

Родители средней общеобразовательной школы №12 Бердска активно выступают против тотального введения дистанционного образования. Как утверждают отцы и матери своих детей, угроза распространения коронавируса сильно преувеличена. У нас что повальный морг в Бердске?- говорят родители. Самой наилучшей и оптимальной формой обучения, по их мнению, является очный процесс.

- Подобного рода дистанционное образование - это практически отсутствие знания у детей. У нас в Конституции указано только 3 формы образования: очная, заочная, очно-заочная. Дистанционный метод обучения может использоваться только как вспомогательный для детей, которые не могут ходить в школу по причинам болезни или удаленности от образовательной точки,- сообщила сегодня, 27 ноября, "Курьер. Среда. Бердск" одна из неравнодушных родителей школы №12 Бердска Елена Историна.

Также среди причин против введения на законодательном уровне дистанта Елена Историна будучи многодетной матерью назвала ухудшение здоровья детей и отсутствие высокой технической оснащенности во многих семьях. У многодетной матери два педагогических образования. Елена понимает с какими трудностями пришлось столкнуться всем детям страны и как педагог, и как родитель.

- У меня два педагогических образования, но работаю сейчас не по специальности. Если взять сейчас любую многодетную семью, в которой есть три ребенка или больше, то возможности получения качественного дистанционного образования сводятся к нулю. Каждому ребенку нужно поставить по ноутбуку, а как это сделать в рамках городской квартиры тем у кого 5-7 детей? Мой старший ребенок обучается на дистанционном в колледже. Позавчера я пришла от окулиста со справкой, что у моего ребенка резко ухудшилось зрение. На сегодняшний момент у него один глаз - 10%, другой - 30%. И это реальность! У детей постоянные головные боли, депрессия. Они жалуются на отсутствие общения. Попробуйте заприте ребенка в четырех стенах и заставьте его пялиться в монитор! Второй мой ребенок тоже учится на дистанционном. Программы вылетают, о каком качестве образования может идти речь? У нее четыре онлайн-платформы по которым она обучается. Дочь не справляется. Если в прошлом году можно было что-то проконтролировать и все получалось, то в этом году даже я, как взрослый человек, не могу в это вникнуть. Все мои дети знают, зачем они учатся, но никто из моих детей не хочет быть на дистанте,- высказалась Елена Геннадьевна.

Инициативные родители школы №12 в своем классе собрали 10 подписей в противовес дистанционнке, на что руководство школы им ответили, что ничего не могут с этим поделать. У них приказ.

Комментировать произошедшую ситуацию "Курьер. Среда. Бердск" директор МБОУ "СОШ №12" Бердска Ирина Ачикалова отказалась.

Предприимчивая группа родителей школы №12 объединилась с инициативной группой родителей школы №11, которые собрали немалое количество подписей. Вместе они доводят до сведения бердчан, что с 27 ноября по 2 декабря 2020 года продолжается сбор подписей всех желающих выразить протест введения тотального дистанционного образования в России. Поставить подпись можно будет по будням с 18.00 до 19:30, в выходные с 17.00 до 19:30 у фонтана рядом с памятником воинам-афганцам. Обращение будет направлено в депутатский корпус и губернатору Травникову.