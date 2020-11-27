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Насмерть разбился при спуске с горы в Шерегеше молодой турист

10:13 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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При движении молодой человек решил использовать камень, находящийся с краю оборудованной трассы, в качестве трамплина и совершил прыжок.

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Горнолыжник не рассчитал силы

25 ноября текущего года в 15 часов 20 минут местного времени поступило сообщение, что на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» обнаружено тело 23-летнего жителя города Мыски. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что пострадавший с другом спускался с горы на лыжах по оборудованному склону. При движении молодой человек решил использовать камень, находящийся с краю оборудованной трассы, в качестве трамплина и совершил прыжок. При этом лыжник не рассчитал скорость и траекторию полета, в результате он упал на камни и ударился головой, после чего перестал подавать признаки жизни. Друг вызвал спасателей, которые тело потерпевшего спустили к подножию горы, вызвали следственную группу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: kuzbass.sledcom.ru

горнолыжник насмерть шерегеш
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