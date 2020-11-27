Прогулялся голышом по заснеженному городу веселый нудист. Он попал на видео

Жители Уфы были шокированы, увидев 26 ноября на улице города абсолютно обнаженного мужчину.
Очевидцы смогли снять на видео, как абсолютно голый молодой человек идет по заснеженной улице Королева в одном из микрорайонов.
"Я в шоке, стою около ларька фрукты покупаю. Смотрю, все оборачиваются, я тоже повернулась, а прямо на меня мужик идет абсолютно голый. Я аж подпрыгнула, перепугалась, сразу в сторону отошла. Он смеется такой. Вроде не пьяный. Может, кому в карты проиграл и выполняет задание. Ну, это, конечно, позор", - рассказала о встрече с обнаженным уфимцем местная жительница.
На место ЧП оперативно прибыла полиция, гражданина без одежды увезли в отделение. Ему грозит административный штраф.
Источник: ren.tv