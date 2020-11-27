Выманил у потерпевших 68 млн рублей мошенник из России. Его задержали на Кипре

Преступления совершались в России с 2015 по 2018 годы, ордер на арест подозреваемого был выдан 31 января.

На Кипре арестовали подозреваемого в крупном мошенничестве в России

Полиция Кипра арестовала 33-летнего мужчину, который разыскивается российскими властями по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает местная газета Cyprus Mail.

Из данных, переданных Россией в Интерпол, следует, что задержанный вместе с другими лицами мошенническим путем выманил у потерпевших 68 миллионов рублей. Преступления совершались в России с 2015 по 2018 годы, ордер на арест подозреваемого был выдан 31 января.

Мужчина арестован в городе Лимасол. Его уже освободили под залог в 50 тысяч евро, изъяв паспорт и запретив покидать остров.



Слушания по делу об экстрадиции в суде Лимасола намечены на 30 декабря.Имя задержанного не называется.