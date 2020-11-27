27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Настоящую экологическую беду удалось предотвратить, заявил Путин

10:31 27.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Президент поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в Усолье-Сибирском под постоянным контролем.

% name% title
Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии

В Усолье-Сибирском удалось предотвратить "настоящую экологическую беду", заявил президент Владимир Путин.
"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты — это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", — подчеркнул глава государства во время совещания.
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и другие химические вещества. Его производственная деятельность завершилась в 2010 году: "Усольехимпром" обанкротился и не выполнил свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.

Летом Путин поручил "Росатому" выполнить соответствующую программу на территории бывшего комбината. Единым исполнителем работ по ликвидации экологического ущерба назначили предприятие госкорпорации "Федеральный экологический оператор". Программу выполняют совместно с Минобороны, в частности войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
По словам Путина, сейчас в Усолье-Сибирском сняли прямую угрозу для жизни и здоровья местных жителей, не допустив сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения.
Президент поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в Усолье-Сибирском под постоянным контролем.
"Здесь нельзя ни в коем случае снижать темпов работ по решению экологических проблем. Необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается", — подчеркнул он.
Кроме того, глава государства заявил, что при необходимости "Росатом" может привлечь дополнительные силы и средства для реабилитации территории в Усолье-Сибирском.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось много емкостей с отходами в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Источник: РИА Новости

экологическая катастрофа Владимир Путин Росатом Усольехимпром
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие последствия могли быть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Анна Бузова рассказала, как восстанавливается после инсульта
11:33 27-11-2020
Анна Бузова рассказала, как восстанавливается после инсульта
Как будут штрафовать водителей за разговоры по телефону, объяснили в ГИБДД
11:30 27-11-2020
Как будут штрафовать водителей за разговоры по телефону, объяснили в ГИБДД
БердскКто выберет мэра Бердска на конкурсе 25 декабря 2020? Названы имена
11:21 27-11-2020
Кто выберет мэра Бердска на конкурсе 25 декабря 2020? Названы имена
Радоница в 2021 году: Когда нужно поминать умерших согласно церковному календарю
11:20 27-11-2020
Радоница в 2021 году: Когда нужно поминать умерших согласно церковному календарю
Назвала неожиданную проблему с испытаниями вакцин от COVID-19 биолог
11:15 27-11-2020
Назвала неожиданную проблему с испытаниями вакцин от COVID-19 биолог
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
11:14 27-11-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Бердск"У нас что, повальный морг?": Собирают подписи губернатору Травникову против дистанционки родители из школ Бердска. Дети слепнут и в депрессии
11:11 27-11-2020
«Караулил возле дома»: застрелил мать двоих детей и покончил с собой бывший муж 1
11:03 27-11-2020
«Караулил возле дома»: застрелил мать двоих детей и покончил с собой бывший муж
Прогулялся голышом по заснеженному городу веселый нудист. Он попал на видео 1
11:00 27-11-2020
Прогулялся голышом по заснеженному городу веселый нудист. Он попал на видео
Выманил у потерпевших 68 млн рублей мошенник из России. Его задержали на Кипре
11:00 27-11-2020
Выманил у потерпевших 68 млн рублей мошенник из России. Его задержали на Кипре