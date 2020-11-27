Настоящую экологическую беду удалось предотвратить, заявил Путин

Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии

В Усолье-Сибирском удалось предотвратить "настоящую экологическую беду", заявил президент Владимир Путин.

"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты — это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", — подчеркнул глава государства во время совещания.

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и другие химические вещества. Его производственная деятельность завершилась в 2010 году: "Усольехимпром" обанкротился и не выполнил свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.



Летом Путин поручил "Росатому" выполнить соответствующую программу на территории бывшего комбината. Единым исполнителем работ по ликвидации экологического ущерба назначили предприятие госкорпорации "Федеральный экологический оператор". Программу выполняют совместно с Минобороны, в частности войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.По словам Путина, сейчас в Усолье-Сибирском сняли прямую угрозу для жизни и здоровья местных жителей, не допустив сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения.Президент поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в Усолье-Сибирском под постоянным контролем."Здесь нельзя ни в коем случае снижать темпов работ по решению экологических проблем. Необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается", — подчеркнул он.Кроме того, глава государства заявил, что при необходимости "Росатом" может привлечь дополнительные силы и средства для реабилитации территории в Усолье-Сибирском.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось много емкостей с отходами в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Источник: РИА Новости