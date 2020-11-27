Настоящую экологическую беду удалось предотвратить, заявил Путин

В Усолье-Сибирском удалось предотвратить "настоящую экологическую беду", заявил президент Владимир Путин.
"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты — это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", — подчеркнул глава государства во время совещания.
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и другие химические вещества. Его производственная деятельность завершилась в 2010 году: "Усольехимпром" обанкротился и не выполнил свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
По словам Путина, сейчас в Усолье-Сибирском сняли прямую угрозу для жизни и здоровья местных жителей, не допустив сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения.
Президент поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в Усолье-Сибирском под постоянным контролем.
"Здесь нельзя ни в коем случае снижать темпов работ по решению экологических проблем. Необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается", — подчеркнул он.
Кроме того, глава государства заявил, что при необходимости "Росатом" может привлечь дополнительные силы и средства для реабилитации территории в Усолье-Сибирском.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось много емкостей с отходами в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Источник: РИА Новости