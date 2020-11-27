Надеется на участие Шестернина в конкурсе по выбору мэра Бердска спикер совета депутатов Голубев. "Единая Россия" поддержит его

На внеочередной сессии совета депутатов города спикер поздравил в этот день Шестернина с пятилетним сроком работы и вручил благодарственную грамоту. Также выразил свое мнение по поводу продолжения его работы.

Голубев надеется увидеть на конкурсе по выбору главы мэра Бердска Шестернина

Будет ли принимать участие в конкурсе по выбору главы Бердска Евгений Шестернин? Спикер горсовета Владимир Голубев надеется, что да. Он заявил это на внеочередной сессии совета депутатов города 27 ноября. Напомним, в этот день тайна была раскрыта:стала известна дата конкурса по выбору мэра Бердска. Спикер поздравил в этот день Шестернина с пятилетним сроком работы и вручил благодарственную грамоту. Кроме того во время пресс-подхода Голубев отметил, что "Единая Россия" поддержит его кандидатуру.

- Я надеюсь, что Евгений Анатольевич примет участие в конкурсе по выбору главы. Если он заявит свою кандидатуру, члены партии "Единая Россия"поддержат его, - подчеркнул Голубев.

Напомним, что прием документов начнется 4 декабря и будет длиться до 17 декабря. Конкурс по выбору главы и сессия совета депутатов, где народные избранники проголосуют за финалистов-кандидатов, пройдет 25 декабря. Депутаты планируют успеть всё сделать за один день.

Автор видео Алена Романцова