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Надеется на участие Шестернина в конкурсе по выбору мэра Бердска спикер совета депутатов Голубев. "Единая Россия" поддержит его

10:33 27.11.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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На внеочередной сессии совета депутатов города спикер поздравил в этот день Шестернина с пятилетним сроком работы и вручил благодарственную грамоту. Также выразил свое мнение по поводу продолжения его работы.

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Голубев надеется увидеть на конкурсе по выбору главы мэра Бердска Шестернина
Сюжет: Выборы мэра-2020
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Кто выберет мэра Бердска на конкурсе 25 декабря 2020? Названы именаНадеется на участие Шестернина в конкурсе по выбору мэра Бердска спикер совета депутатов Голубев. "Единая Россия" поддержит егоЕщё 11 новостей

Будет ли принимать участие в конкурсе по выбору главы Бердска Евгений Шестернин? Спикер горсовета Владимир Голубев надеется, что да. Он заявил это на внеочередной сессии совета депутатов города 27 ноября. Напомним, в этот день тайна была раскрыта:стала известна дата конкурса по выбору мэра Бердска. Спикер поздравил в этот день Шестернина с пятилетним сроком работы и вручил благодарственную грамоту. Кроме того во время пресс-подхода Голубев отметил, что "Единая Россия" поддержит его кандидатуру.

- Я надеюсь, что Евгений Анатольевич примет участие в конкурсе по выбору главы. Если он заявит свою кандидатуру, члены партии "Единая Россия"поддержат его, - подчеркнул Голубев.

Напомним, что прием документов начнется 4 декабря и будет длиться до 17 декабря. Конкурс по выбору главы и сессия совета депутатов, где народные избранники проголосуют за финалистов-кандидатов, пройдет 25 декабря. Депутаты планируют успеть всё сделать за один день.

Автор видео Алена Романцова

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От редакции

Останется мэром Шестернин?

Аноним 2.0, 27 ноября 2020 10:44
Городу нужен урбанист, но строительный монополист
Аноним 2.0, 27 ноября 2020 10:45
НЕ нужен строительный монополист
P.S. Пропустил частицу -не
Аноним, 27 ноября 2020 10:51
Шестернин предыдущие 5 лет работал крайне плохо.
Он не должен просиживать штаны в кресле мэра Бердска с 9 до 18 ещё 5 лет.
Аноним, 27 ноября 2020 11:09
Кто бы сомневался!
Аноним, 27 ноября 2020 11:24
Пусть работает! Много они сделал для города,что уж говорить)

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