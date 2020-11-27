Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил, как будет происходить процедура наказания за разговоры по телефону за рулем.
В начале месяца стало известно, что скоро начнется применение камер, фиксирующих использование водителями мобильных телефонов во время движения. Для этого задействуют данные, полученные с помощью программного модуля, который установят на системы фото- и видеофиксации нарушений "Стрелка-360".
При этом в ГИБДД признавали, что такая методика может привести к ошибкам с фиксацией нарушений, если вместо телефона в руках у водителя окажется другой предмет. Как объяснил Черников в письме на имя первого замглавы МВД Александра Горового, чтобы решить эту проблему, камеры будут делать не менее десяти фото в высоком разрешении. Лица водителей в ГИБДД будут ретушировать.
Как будут штрафовать водителей за разговоры по телефону, объяснили в ГИБДД
В начале месяца стало известно, что скоро начнется применение камер, фиксирующих использование водителями мобильных телефонов во время движения.
Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил, как будет происходить процедура наказания за разговоры по телефону за рулем.
От редакции
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