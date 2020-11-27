Как будут штрафовать водителей за разговоры по телефону, объяснили в ГИБДД

В ГИБДД раскрыли методику наказания за разговоры по телефону за рулем

Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил, как будет происходить процедура наказания за разговоры по телефону за рулем.

В начале месяца стало известно, что скоро начнется применение камер, фиксирующих использование водителями мобильных телефонов во время движения. Для этого задействуют данные, полученные с помощью программного модуля, который установят на системы фото- и видеофиксации нарушений "Стрелка-360".

При этом в ГИБДД признавали, что такая методика может привести к ошибкам с фиксацией нарушений, если вместо телефона в руках у водителя окажется другой предмет. Как объяснил Черников в письме на имя первого замглавы МВД Александра Горового, чтобы решить эту проблему, камеры будут делать не менее десяти фото в высоком разрешении. Лица водителей в ГИБДД будут ретушировать.



Сейчас необходимые программные модули установлены на восьми средствах автоматической фиксации в Москве, штрафы будут выписывать только за использование мобильного телефона и непристегнутые ремни безопасности.