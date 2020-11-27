Ампутировали ноги после укуса паука дачнику

Паук

Житель города Никополь в Днепропетровской области Украины лишился обеих ног после укуса паука. Об этом сообщает местное издание NikopolNews.

Насекомое укусило Станислава Бойко, когда тот обрезал виноград на даче. После этого у 54-летнего мужчины начались осложнения. Врачи приняли решение ампутировать пострадавшему обе ноги.

Теперь мужчину ждет длительное лечение и реабилитация.



Ранее стало известно, что смертельно опасный паук каракурт укусил пенсионерку в квартире на западе Москвы, врачам НИИ имени Склифосовского удалось спасти женщину.