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Ампутировали ноги после укуса паука дачнику

12:00 27.11.2020 Фото: Chuck Evans, CC BY 4.0/Francisco Farriols Sarabia
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Теперь мужчину ждет длительное лечение и реабилитация.

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Паук

Житель города Никополь в Днепропетровской области Украины лишился обеих ног после укуса паука. Об этом сообщает местное издание NikopolNews.
Насекомое укусило Станислава Бойко, когда тот обрезал виноград на даче. После этого у 54-летнего мужчины начались осложнения. Врачи приняли решение ампутировать пострадавшему обе ноги.
Теперь мужчину ждет длительное лечение и реабилитация.

Ранее стало известно, что смертельно опасный паук каракурт укусил пенсионерку в квартире на западе Москвы, врачам НИИ имени Склифосовского удалось спасти женщину.

ампутация паук укус
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