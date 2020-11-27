Житель города Никополь в Днепропетровской области Украины лишился обеих ног после укуса паука. Об этом сообщает местное издание NikopolNews.
Насекомое укусило Станислава Бойко, когда тот обрезал виноград на даче. После этого у 54-летнего мужчины начались осложнения. Врачи приняли решение ампутировать пострадавшему обе ноги.
Теперь мужчину ждет длительное лечение и реабилитация.
Ампутировали ноги после укуса паука дачнику
12:00 27.11.2020
Теперь мужчину ждет длительное лечение и реабилитация.
Житель города Никополь в Днепропетровской области Украины лишился обеих ног после укуса паука. Об этом сообщает местное издание NikopolNews.
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