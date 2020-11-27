Способ помочь дольщику в суде с застройщиком нашли в Совете Федерации

С потребительским экстремизмом решено покончить

В Совете Федерации придумали, как помирить дольщиков и застройщиков, конфликтующих из-за надуманных претензий.

Крупные индустриальные застройщики чаще, чем более мелкие строительные компании, становятся жертвами потребительского экстремизма* — профессиональные юристы, пользуясь прорехам в законодательстве, через суды «выбивают» из них деньги на устранение якобы критических неисправностей, выявленных дольщиками при покупке жилья. Рентабельность такого сомнительного правового бизнеса составляет более 500 процентов в год.

В рамках «круглого стола», прошедшего в Совфеде 26 ноября, сенаторы и эксперты попытались найти золотую середину — чтобы с одной стороны, не ущемлять права граждан на качественное жилье, а с другой — пресечь нечистоплотный юридический промысел, который, по мнению экспертов, может захлестнуть в ближайшее время всю Россию и серьёзно повлиять на темпы возводимого жилья.

Проблема есть и масштабы её велики

Закон о долевом строительстве чётко устанавливает, что застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект, качество которого соответствует условиям договора и всем обязательным требованиям. В случае, если объект долевого строительства построен застройщиком с отступлениями от таких обязательных требований или с недостатками, дольщик по своему выбору вправе требовать безвозмездного их устранения в разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение недоделок.

По мнению главы Комитета Совфеда по федеративному устройству Олега Мельниченко, законом о долевом строительстве предоставлены достаточно широкие основания для защиты прав дольщиков, однако большинство покупателей, не обладая должными знаниями в области строительства, при приёмке квартиры не могут самостоятельно выявить строительные дефекты. В этом к ним на помощь приходят эксперты, зачастую формально представляющие собственников жилья, которые направляют в суд иски к застройщику по поводу как реальных, так и мнимых недостатков объекта строительства.

Подобные действия, уточнил сенатор, часто бывают направлены не на устранение реальных недостатков объекта строительства и защиту нарушенных прав граждан, а на личное обогащение или уменьшение цены договора, рассказал сенатор. «Иные же способы защиты прав потребителя практически не используются» — добавил он.

По оценкам экспертов, промышляющих таким сомнительным ремеслом профессиональных юристов, формально представляющих интересы дольщиков, с каждым годом становится всё больше и есть риски, что увлечение лёгкими деньгами захлестнёт всю Россию. Лёгкими, потому что суды в большинстве случаев занимают сторону дольщиков, что влечёт за собой серьёзные траты девелоперов в этом числе и по надуманным искам, ведь помимо выплачиваемых компенсаций набегают штрафы и неустойки.

По словам зампреда комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Кирилла Холопика, рентабельность такого сомнительного правового бизнеса составляет более 500 процентов в год. И отказываться, судя по всему, от него добровольно ушлые юристы не станут.

Нельзя забывать и про дольщиков

Согласно результатам исследования, которое провёл Институт развития строительной отрасли, с массовым предъявлением претензий и судебных исков со стороны профессиональных юристов сталкивались почти 70% опрошенных компаний. Причём для 45% респондентов данная проблема является острой. Претензии по качеству сданных в эксплуатацию квартир были предъявлены в отношении более половины участников опроса.

В качестве средств борьбы с напастью участники «круглого стола» предложили Минстрою откорректировать свод правил, определяющих степень критичности строительных огрех, на основании которых впоследствие суд выписывает девелоперам штрафы и неустойки. Также предлагается обязать застройщиков и дольщиков решать вопросы, связанные с доделками выявленных недостатков, сначала во внесудебном порядке и только после этого — в суде.

Необходимо, чтобы «правила игры» в строительной сфере в равной мере отвечали интересам всех участников правоотношений

Олег Мельниченко считает, что важно расширить такую практику. «Надо выработать такой правовой подход, который бы, с одной стороны, обеспечивал реальное соблюдение и защиту прав потребителя, а с другой стороны, не допускал злоупотребления правом с намерением получения необоснованной выгоды и причинения вреда застройщику. Необходимо, чтобы «правила игры» в строительной сфере в равной мере отвечали интересам всех участников правоотношений», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, в свою очередь, предложила усилить роль приобретателей жилья в процессе приёмки жилых домов. В частности, наделить дольщиков правом осматривать дом перед его приёмкой комиссией и фиксировать в протоколе замеченные недостатки. Также общему делу поможет, если будущие владельцы квартир получат возможность осматривать общее имущество дома — чердаки и подвалы, уверена эксперт.

Участники «круглого стола» согласились, что для обеспечения баланса интересов потребителей и застройщиков необходимо доработать соответствующие законодательные механизмы. Олег Мельниченко пообещал, что все предложения, направленные на эффективное регулирование отношений застройщиков с потребителями, будут рассмотрены и учтены в итоговом документе, который впоследствии Совфед предложит обсудить Минстрою и Правительству.

* - Под термином «потребительский экстремизм» в приложении к долевому строительству понимается целенаправленное забрасывание застройщиков реальными и надуманными претензиями и судебными исками по поводу недостатков объекта долевого строительства.

Источник: pnp.ru