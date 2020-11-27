Как COVID-19 влияет на людей с избыточным весом, рассказала эндокринолог

Ежегодно во всем мире от болезней, связанных с ожирением, умирает в среднем 2,8 миллиона человек.

Эндокринолог рассказала, как COVID-19 влияет на людей с избыточным весом

Коронавирус проявил пандемию ожирения, считает директор НМИЦ эндокринологии.

Пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, особенно тяжело протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом. Жировая ткань является активной средой для скрытых воспалительных процессов, что мешает организму побороть болезнь. Об этом «Парламентской газете» рассказала директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Пандемия в квадрате



К 25 ноября число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 60 миллионов. Из них оправились от болезни более 38,4 миллионов человек, ещё 1,4 миллиона пациентов с COVID-19 скончались, подсчитали в американском Университете Джонса Хопкинса. Первое место по числу заражений у США — более 12,6 миллионов случаев. На втором месте Индия (9,2 миллиона), на третьем Бразилия (6,1 миллионов).

В России уже зарегистрировано более 2,1 случаев заражения, сообщили в федеральном оперштабе. Победили инфекцию 1,6 миллиона человек, а 37 538 пациентов скончались, — такие данные опубликовал ТАСС вечером 25 ноября.

В числе хронических болезней, которые Минздрав относит к группе риска при коронавирусе, значатся заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный диабет. Напомним, летом власти Москвы расширили перечень группы риска, включив в него также людей с ожирением — им также следовало соблюдать обязательную самоизоляцию.

Дело в том, что COVID-пневмония особенно тяжело протекает у лиц с ожирением и сахарным диабетом, одной из причин которого является как раз избыточный вес, сказала «Парламентской газете» Наталья Мокрышева.

«Жировая ткань — активная среда для скрытых воспалительных процессов, которые поддерживают нарушение иммунных реакций, мешают стабилизироваться иммунному фону как во время заболевания, так и после выздоровления. По этой причине организм не может дать коронавирусу должный отпор», — пояснила директор НМИЦ эндокринологии.

Она отметила, что во всём мире избыточную массу тела имеет 1,9 миллиарда человек, 650 миллионов страдают ожирением. Это настоящая неинфекционная «пандемия», которая стала особенно заметной на фоне разбушевавшейся коронавирусной инфекции нового типа, отметила Мокрышева. «Синергия этих пандемий с начала 2020 года погубила в мире более полутора миллиона человек», — добавила она.

Тяжёлые во всех смыслах

26 ноября во всём мире отмечают Международный день борьбы с ожирением. Сотрудники НМИЦ эндокринологии призывают всех, кто страдает лишним весом, в этот день серьёзно подумать о своем здоровье.

«Ожирение неслучайно называют «болезнью болезней»: клинически доказано влияние лишних килограммов на метаболические, сердечно-сосудистые, дыхательные, опорно-двигательные и онкологические осложнения», — подчёркивает Наталья Мокрышева.

Одно из самых опасных последствий избыточного веса — сахарный диабет, подчёркивают в НМИЦ. Это произойдёт наверняка, если жир начнёт накапливаться во внутренних органах, предупреждают учёные. Как это предотвратить — науке пока точно не ясно, учёные ещё только выясняют, что вообще заставляет жир идти в печень, почки, желудок, сердце и друге органы.

Ежегодно во всем мире от болезней, связанных с ожирением, умирает в среднем 2,8 миллиона человек. При этом среди всех людей с такой проблемой только 1-2 процентам удаётся добиться полноценного возвращения нормального веса без медицинской помощи, лишь усилием воли изменив свои пищевые привычки и образ жизни.

Чтобы понять, кому пора начинать борьбу с лишним весом, достаточно провести несложный расчёт индекса массы тела ИМТ= ВЕС:(РОСТ×РОСТ). В НМИЦ эндокринологи указывают, что люди с индексом в диапазоне 30-39,9 автоматически попадают в группу риска развития заболеваний, связанных с ожирением. Если индекс выше 40, то нужно немедленно обратиться к врачу, пройти комплексное обследование и начать лечение.

Источник: pnp.ru