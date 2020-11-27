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Задержали экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко

12:11 27.11.2020 Фото: СК РФ
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В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы.

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Проводятся необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы

Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан, и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

Проводятся необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Источник: sledcom.ru

задержали злоупотребление должностными полномочиями коррупция
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